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Минздрав советует белорусским туристам в Турции не купаться в бассейнах

09.08.2017 13:42 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Тщательно соблюдать личную гигиену, избегать бассейнов и отказаться от участия детей в массовых мероприятиях советует Минздрав Беларуси гражданам, отдыхающим в Турции, в связи с ростом обращений туристов к врачам из-за вируса Коксаки.

Минздрав советует белорусским туристам в Турции не купаться в бассейнах
© Sputnik/
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Рекомендация – лишить ребенка массовых детских мероприятий – связана с тем, что в большинстве случаев от Коксаки страдают именно дети. При появлении симптомов ребенка надо незамедлительно показать врачу, напомнили в Минздраве. 

Специалисты говорят, что по сравнению с 2015 годом в этом сезоне наблюдается увеличение количества заболевших вирусом Коксаки в Турции. По данным российских страховщиков, за период с мая по июнь 2017 года было зафиксировано 260 обращений туристов, заразившихся данным вирусом, еще 11 жалоб – в первой декаде июля. Заболевшие отдыхали на курортах Белек и Кемер, в отелях Starlight, Limak Limra, Papillon Belvill.

"При этом о превышении эпидпорога и повышенной опасности пока говорить не приходится", – подчеркнули в Минздраве. 

Вирус распространяется фекально-оральным путем, а также через дыхательные секреты. Заболевания, вызванные вирусом Коксаки, можно перепутать с ветряной оспой или стоматитом, они сопровождаются нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. 

Чаще заболевание протекает в легкой форме, реже — средней степени тяжести.

В Минздраве также отметили, что в Беларуси, несмотря на сезонность такого рода заболеваний, ситуация с энтеровирусной инфекцией оценивается как контролируемая.

 
Теги: Минск
 
 
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Предупреждение связано с всплеском энтеровирусной инфекции в регионе, в частности, с ростом обращений туристов к турецким врачам из-за вируса Коксаки.

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