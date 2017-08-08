Тест: Что вами управляет: эмоции или логика?

Люди действительно делятся на тех, кто руководствуется логикой и здравым смыслом, и тех, кем управляют чувства и эмоции. К такому разделению можно подойти с научной точки зрения. Ведь вам, наверняка, известно, что правое полушарие нашего мозга отвечает за ощущения, образы, воображение, в то время как левое — за анализ, логичность и линейность. Однако очевидно, что мы неплохо уживаемся с двумя полушариями одновременно. А всё потому, что они взаимодействуют между собой. Например, успешный в бизнесе человек, умеющий просчитывать ходы и анализировать, не сможет долго держаться на плаву, если не будет подходить к некоторым проблемам с творчеством и мотивировать себя.

Проверьте, чем руководствуетесь в большей степени вы.