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Тест: Что вами управляет: эмоции или логика?

09.08.2017 14:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Люди действительно делятся на тех, кто руководствуется логикой и здравым смыслом, и тех, кем управляют чувства и эмоции. К такому разделению можно подойти с научной точки зрения. Ведь вам, наверняка, известно, что правое полушарие нашего мозга отвечает за ощущения, образы, воображение, в то время как левое — за анализ, логичность и линейность. Однако очевидно, что мы неплохо уживаемся с двумя полушариями одновременно. А всё потому, что они взаимодействуют между собой. Например, успешный в бизнесе человек, умеющий просчитывать ходы и анализировать, не сможет долго держаться на плаву, если не будет подходить к некоторым проблемам с творчеством и мотивировать себя.

Проверьте, чем руководствуетесь в большей степени вы.Тест: Что вами управляет: эмоции или логика?

 
 
 
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