5 обещаний, которые каждая сильная женщина дает самой себе

Не идите на компромисс с самой собой. Вы все, что у вас есть. Нет вчера, нет завтра, есть только этот день.

Сила часто рождается из боли и травмы. Даже самым сильным женщинам иногда приходилось чувствовать себя слабыми и беспомощными. Сила, которую они несут внутри, рождалась не из воздуха – скорее, она взращивалась, лелеялась и поддерживалась. Эта сила стала результатом недель, месяцев и даже лет, когда женщина позволяла относиться к ней хуже, чем она того стоила, опасаясь осуждения или одиночества. Каждая сильная женщина заслужила эту силу, и у неё остались в душе шрамы, которые не всегда видны невооруженным глазом.

Каждая сильная женщина также давала обещания самой себе. Эти обещания служат напоминанием о том, чтобы никогда не позволять себе вернуться к той слабой девушке, которой она когда-то была.





1. Она пообещала больше не отдавать себя по частям, чтобы ублажить его

Сильная женщина часто сталкивалась с проблемой отказа от себя, чтобы ублажить и потешить эго человека, который не ценил её как личность. Она могла отказываться от своих интересов, своих друзей, своей работы или своих амбиций, но она теперь она пообещала себе больше не идти на такие жертвы. Она – цельная и самодостаточная натура, и она никогда не позволит другому человеку разобрать ее на части.

2. Она пообещала, что никогда не будет ждать, пока кто-то изменится

Надежда, что его можно изменить своей огромной любовью, – это та ошибка, которую каждая сильная женщина больше никогда не сделает снова. Люди меняются, только если сами этого захотят. Никакая любовь в мире не сможет односторонне сделать кого-то лучше, и это в результате принесет разочарование. Каждая сильная женщина знает, что не стоит распыляться на такие попытки.

3. Она пообещала никогда не соглашаться на меньшее, чем она заслужила

Каждая сильная женщина пережила период своей жизни, когда она думала, что рассмотрела что-то хорошее в другом человеке, и позволила себе страдать, поскольку сочла, что способна улучшать это хорошее. В конце концов, она обнаружила, что нельзя любить цветок, который поливают только уксусом. Сила возникает тогда, когда женщина понимает, что то, что она заслуживает, должно прийти само по себе, а не пытаться это вылепить самостоятельно из подручного и не всегда качественного материала.

4. Она пообещала себе, что никогда больше не станет частью его игры

Сильная женщина когда-то изо всех сил пыталась понять игры разума, которые не имели никаких правил и были предназначены для того, чтобы лишить её собственного «я». И после этого она пообещала себе больше никогда не принимать в них участие. Каждая сильная женщина должна научилась жить по своим собственным правилам и не позволять кому-то устанавливать их за неё.

5. Она пообещала себе, что её больше никогда не будут использовать

Каждая сильная женщина должна была так или иначе выучить этот урок. Однажды позволив себя использовать (эмоционально, физически, морально), она пообещала себе, что ни за что не допустит этого снова. Она поняла, что достойна большего, нежели ей внушали, и как только её самооценка выросла, она стала сильнее, чем когда-либо. Она пообещала себе, что никто и никогда не заставит ее снова чувствовать себя беспомощной.

Хотя сила зачастую рождается из прошлой слабости и бессилия, она остается с женщинами на всю оставшуюся жизнь. Жизненные уроки могут быть болезненными и трудными для усвоения, но затем они становятся бесценными. У каждой сильной женщины есть список обещаний, которые она дала самой себе, и это то, что делает ее эмоционально и психически здоровой. Сильные женщины научились не поддаваться, не растворять себя в другом человеке и не позволять себя обманывать. Они поняли, что они – это цельные личности, умеющие любить и сопереживать, но только тем, кто заслуживает этого и достойно к ним относится. А вместе с этой силой приходит и правильное понимание собственной жизни и окружающего мира.

Текст: Flytothesky.ru