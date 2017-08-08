Маленький мальчик пролил замороженный сок в магазине, и как отреагировал его папа

Помните это ужасное чувство, когда вы вдруг совершаете что-то непоправимое? Недавно это произошло с маленьким мальчиком из Миннеаполиса, который пролил свой сок на пол магазина Target. Однако то, как отреагировал его папа, вызывает уважение.

Хотя мальчик и его отец остались неизвестными для публики, этот трогательный момент попал в Facebook через Калинн Мари, мамы из Миннеаполиса, которая видела всю сцену, сидя за столиком в Starbucks. «Как только папа начал помогать сыну убирать, я открыла приложение «Заметки» и дословно записала, что он сказал, потому что я была поражена тем, как он смог справиться с ситуацией», – написала Калинн. Её пост стал популярным, и им поделились более 58 тысяч раз.

Одна мама из Миннеаполиса сидела в Starbucks, в магазине Target, когда увидела потрясающую, по её мнению, сцену









Я увидела, как мальчик 6-7 лет нечаянно разлил свой стакан с замороженным соком. Вся эта сине-красная жижа была повсюду. Мальчик взглянул на мужчину рядом с ним (видимо, его отец) и сразу извинился.





Вместо того, чтобы рассердиться, мужчина просто сказал: «Ну бывает. Пойдем, возьмем салфетки, и я покажу тебе, как это все убрать». Они спокойно взяли салфетки, а затем отец помог ему всё вытереть.





Затем, когда они выбрасывали эти салфетки, папа сказал сыну: «Ты мальчик умный, и ты скоро станешь взрослым, поэтому ты должен понимать, что ты делаешь. Так что в следующий раз просто не забудь быть внимательнее и аккуратнее, чтобы таких оплошностей не случалось. Их можно предотвратить, но даже если они все-таки случатся, это тоже не так уж страшно. Если ты берешь на себя ответственность за свои промахи, то уборка – это просто цена за такой промах».

У меня нет слов. Вот это действительно правильный подход к воспитанию.





АПДЕЙТ: Они все еще сидят рядом, и папа только что сказал: «Я знаю, что некоторые проблемы выглядят огромными, и тебе может показаться, что ты с ними не справишься, но всегда можно попросить о помощи. Если тебе нужна помощь, не стесняйся просить о ней».

«Как только папа начал помогать сыну убирать, я открыла приложение «Заметки»





«Я была поражена тем, как он смог справиться с ситуацией», – написала Калинн





Некоторые комментаторы были в восторге и называли этого неизвестного папу «Отцом Года»





— Этот мужчина должен стать педагогом, а может он действительно педагог. Премия «Отец Года» достается ему!





— Не знаю, как кто-то может увидеть что-то плохое в этой статье или фото. Это прекрасно, столько любви.





— ЗДОРОВО! Вот именно такие люди и должны растить и воспитывать детей!

Другие, однако, были настроены более недоверчиво и скептично





— Вчера в магазине Target я видела парочку матерей и их стиль общения со своими дочерями-подростками. Одна обращалась с девочкой грубо и унижала её, а вторая звучала, как типичная курица-наседка, и это было смешно. Чего только не увидишь и не услышишь в наше время! Эта конкретная история кажется мне странной, потому что 1) очень длинный монолог папы и очень взрослая подача мыслей для ребенка 6-7 лет, 2) слишком длинная речь, чтобы её запомнить дословно, потому звучит недостоверно.





— Мой (тогда) 8-летний ребенок случайно разбил копилку в Wal—Mart, и мы наблюдали, как она медленно падает на пол и разлетается на куски. Моя мама и дочка остались нас ждать, а мы с сыном пошли искать сотрудника-ассистента. Когда мы его нашли, я заставила сына объяснить ему то, что он случайно сбил копилку с полки. Он должен был понять и принять свою ответственность. Сотрудник нормально отреагировал. В любом случае, такие магазины – не самое удачное место для детей. Но они должны учиться отвечать за свои действия.





— Удивительно, как автор запомнила все, что он сказал слово в слово. Просто удивительно.

Текст: Flytothesky.ru