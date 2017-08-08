Как удержать интерес к вам разных знаков зодиака

Всегда существует опасность того, что по какой-то причине ваш партнер может потерять к вам интерес. С одной стороны, вы хотите быть самим собой, а с другой стороны, вы уж точно не желаете отпугнуть избранника или избранницу. Возможно ли быть на 100 % честным с человеком и не потерять его? Астрология может дать некоторые подсказки. Итак, знаки зодиака, которые быстро теряют интерес, и с кем вам, вероятно, придется быть поаккуратнее.





1. Овен

За Овном крайне не рекомендуется агрессивно гоняться, и сдаваться ему слишком легко тоже нельзя. Этот знак сам любит погоню и завоевания, потому преследуемой жертвой должны быть вы. Если вы не бросаете Овну вызов, вы вряд ли надолго удержите его интерес. Если вы хотите быть с ним, приготовьтесь играть роль шпиона в тайной миссии.

2. Телец

Если вы будете играть с Тельцом в игры, то это самый верный способ потерять его. Вы должны быть не только честными в своих намерениях, но и абсолютно открытыми и прямолинейными. Не думайте, что ваше хорошее отношение к нему будет им правильно воспринято – ему нужно все прямо озвучивать. Проговаривайте ваши мысли вслух, иначе Телец уйдет туда, где ему всё более понятно.

3. Близнецы

Сохранение интереса Близнецов – задача не из легких. Этот знак достаточно ветреный и непостоянный. Но попробовать-то вы можете: будьте смелы, демонстрируйте отменное чувство юмора и любознательность по многим темам, скажем, по философии и культуре. Близнецы любят общаться с умными людьми. Так что будьте разговорчивым собеседником и не бойтесь высказывать свое мнение.

4. Рак

Один из самых старых советов для того, чтобы возбудить чей-то интерес, – это «заставьте человека ревновать». Ну, так вот: в случае с Раком это не пройдет. Если ему дать повод для ревности, он просто уйдет. Этот знак может обожать вас, но сражаться за вас или пытаться вернуть он не будет. Рак просто решит, что вы не можете быть верным и надежным партнером.

5. Лев

Если вы хотите удержать Льва, никогда не перетягивайте на себя одеяло. В центре внимания должен быть только он, а если вы попытаетесь использовать его в качестве своего сопроводителя или поддержки, он моментально сбежит. Льва нельзя отодвигать в сторону и делать его человеком на вторых ролях. Зато нужно всегда тешить его эго и подчеркивать его превосходство.

6. Дева

Чтобы удержать интерес Девы, вам придется перестать жаловаться и ныть, поскольку она этого не любит. Этот знак предпочитает, когда человек сам умеет решать свои проблемы, а не взваливать их на других. Девы вообще хотят, чтобы их партнеры были похожи на них и умели делать все то же самое, что умеют и они.

7. Весы

Не вертитесь постоянно на глазах у Весов и не спорьте с ними. Они опасаются и избегают шумных, дерзких и напористых людей. С ними нужно обращаться мило, нежно и деликатно, поскольку этот знак любит утонченный и мягкий подход. И ни в коем случае никакого негатива или намека на разногласия.

8. Скорпион

Если вы не хотите, чтобы Скорпион потерял к вам интерес, тогда не сдерживайте физическое выражение своего желания. Скорпионы известны своим огромным сексуальным аппетитом, и эта сторона жизни для них очень важна. Он, скорее всего, будет прямолинеен с вами, давая вам возможность доказать свою любовь к нему. Ему нужны не слова, а поцелуи, объятия и секс.

9. Стрелец

Как заставить Стрельца убежать от вас? Просто выразите желание затащить его в стабильные и долгосрочные отношения, а еще лучше – сразу в загс. Да, этот знак немедленно исчезает, если на него оказывают давление и хотят наложить какие-то обязательства. Стрелец жаждет независимости, и он боится ответственности.

10. Козерог

Один из способов заставить Козерога потерять интерес – быть безответственным человеком и социальной бабочкой. Он терпеть не может непостоянных и ветреных людей, на которых нельзя положиться. Не шутите с ним о своей плохой кредитной истории или о том, как вас уволили с последних нескольких работ. Если он встречается с вами, то наверняка всерьез рассматривает вопрос долгосрочных отношений, в противном случае, терять свое время на вас этот знак не захочет.

11. Водолей

Водолеи не любят шквал чувств, поэтому, если вы склонны к эмоциональным вспышкам, то вы не совсем подходите этому знаку. Плач, выяснение отношений и крики – все это приносит Водолею дискомфорт. Дело не в том, что вы должны быть пресным и скучным человеком, просто не будьте чрезмерно импульсивными и эмоциональными, или же у вас ничего не выйдет.

12. Рыбы

Если вам нужен очень правильный партнер, который будет вас опекать, то Рыбы не для вас. Они люди отстраненные и созерцательные, и им нужно много времени для размышлений. Если вы будете на них давить или слишком активничать, они быстро потеряют интерес. Их мир должен быть размеренным и плавным, а не быстрым и хаотичным.

Текст: Flytothesky.ru