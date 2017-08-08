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7 песен "Веселых ребят" Слободкина

09.08.2017 15:34 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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ВИА "Веселые ребята" Слободкина были настоящей "Фабрикой звезд" в СССР. Из этой группы вышли такие известные певцы как Алла Пугачева, Александр Градский, Вячеслав Малежик, Алексей Глызин, Александр Буйнов и другие.

7 песен "Веселых ребят" Слободкина
CC BY-SA 4.0 / Слободкин Павел Яковлевич / собственная работа
Умер "крестный отец" Аллы Пугачевой легендарный Павел Слободкин

"Мираж", "Люди встречаются", "Арлекино", "Не волнуйтесь, тетя", "Треугольник" — эти и другие песни были спродюсированы Павлом Слободкиным. У него было особое чутье на шлягеры и харизматичных вокалистов.

Именно он рассмотрел потрясающий талант Аллы Пугачевой и помог стать знаменитой. Смотрите в подборке Sputnik постановку песни "Арлекино", которая также была придумана Слободкиным.

Основатель "Веселых ребят" скончался от тяжелого онкологического заболевания в своей московской квартире, ему было 72 года. Народного артиста России похоронят 10 августа.

 
 
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Sputnik предлагает вспомнить самые известные песни выдающегося советского продюсера Павла Слободкина, скончавшегося 8 августа в Москве.

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