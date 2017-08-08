ВИА "Веселые ребята" Слободкина были настоящей "Фабрикой звезд" в СССР. Из этой группы вышли такие известные певцы как Алла Пугачева, Александр Градский, Вячеслав Малежик, Алексей Глызин, Александр Буйнов и другие.

"Мираж", "Люди встречаются", "Арлекино", "Не волнуйтесь, тетя", "Треугольник" — эти и другие песни были спродюсированы Павлом Слободкиным. У него было особое чутье на шлягеры и харизматичных вокалистов.

Именно он рассмотрел потрясающий талант Аллы Пугачевой и помог стать знаменитой. Смотрите в подборке Sputnik постановку песни "Арлекино", которая также была придумана Слободкиным.

Основатель "Веселых ребят" скончался от тяжелого онкологического заболевания в своей московской квартире, ему было 72 года. Народного артиста России похоронят 10 августа.