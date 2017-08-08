Кажется, вы влюбились не в того человека: 5 сигналов

Многие люди знают, что необходимо, чтобы поддерживать крепкие и счастливые отношения в жизни: любовь, доверие, сострадание, компромисс, смех, глубокая связь и уважение. Тем не менее, многие из нас не всегда вовремя умеют распознать, что они влюбились не в того человека…





Чтобы добиться действительно благоприятных и здоровых отношений в жизни, вам нужно выяснить, чего вы НЕ хотите, и вот, что можно отметить:

1. Вам некомфортно проводить время по отдельности

В начале отношений вы, естественно, желаете проводить максимум времени со своим избранником, потому что все вам кажется свежим и новым, и вы по уши влюблены. Конечно, вы по-прежнему ощущаете то же самое и через несколько месяцев, но иногда вам может потребоваться побыть и немного отдельно, чтобы не потерять себя как личность.

Хотя ваш партнер является огромной частью вашей жизни, важно убедиться, что он – это не единственная её часть. Как только отношения входят в стадию застоя, люди начинают забывать, чем они связаны, и искать выход, чтобы вновь ощутить ту первоначальную искру. Чтобы этого не происходило, общение с друзьями или время в одиночестве очень важно. Нельзя без остатка растворяться в партнере! Если же вы все равно чувствуете дискомфорт без него, задумайтесь о проблеме доверия, которое является краеугольным камнем любых отношений.

2. Вы не совсем понимаете, как дать партнеру почувствовать себя любимым

У всех нас разные предпочтения в плане восприятия и «получения» любви. В неправильных отношениях один или оба партнера не понимают потребностей друг друга. Если вы хотите позаботиться о своем избраннике, но не знаете, как – помните, что даже такая мелочь, как чашка кофе утром или вкусный ужин вечером, могут стать ключиком к налаживанию отношений. Все это эффективно осуществляется посредством правильного общения, ведь вы не можете требовать от партнера, чтобы он читал ваши мысли.

3. Вы живете прошлым

Сосредоточение внимания на проступках и ошибках, которые совершили люди в вашем прошлом, только заставит вас ощущать негатив в ваших текущих отношениях. Отпустите и оставьте прошлое. Постоянная фиксация на минувшей боли и сравнение с нынешней ситуацией приведет к тому, что вы расковыряете старую рану… и то, чему вы сопротивляетесь, снова выплывет наружу.

4. Вы (или вы оба) скрываете правду

Когда человека спрашивают о самом ценном человеческом качестве, большинство людей чаще всего говорят «доверие». Если у двух партнеров его нет, фундамент отношений быстро рухнет, как только правда выйдет на поверхность. Здоровая любовь требует, чтобы два человека могли делиться друг с другом своими самыми темными секретами и странными качествами своей личности.

5. Вы не в состоянии эффективно решать проблемы

Как в отношениях, так и в жизни в целом неизбежно возникают проблемы. Умение справляться с ними и находить решения вместе очень укрепляют ваши отношения и постоянно их поддерживают. Если вы или ваш партнер с трудом решаете проблемы в команде и предпочитаете даже не говорить о них, то все это весьма дурной признак и красноречивый сигнал.

Одна уникальная пара, прожившая вместе 75 лет, сказала, что ключом к укреплению любви является общение, даже если это общение в виде спора и дискуссий по поводу разрешения возникающих проблем.

Текст: Flytothesky.ru