7 признаков того, что вы действительно сильная личность

Сила не связана с физической способностью, сила – это результат неукротимой воли.

Вы когда-нибудь замечали, сколько разных личностей существует? Стоит отметить, что врожденная сложность человеческой натуры, в том числе её личностных качеств, является отличительным признаком нашего вида. Каждая личность привносит в общечеловеческую копилку что-то уникальное. Однако характерно то, что наиболее значимыми и заметными становятся личности сильные. Считаете ли вы себя одной из них? Возможно, у вас присутствуют эти семь качеств, характеризующих человека сильного, самодостаточного и независимого.





1. Вы тщательно выбираете свой «внутренний круг»

Сильные люди уникальны в том, что они не требуют одобрения и признания своей силы. Сильные среди нас отлично осознают, что «те, кто против, не имеют значения» и «те, кто имеет значение, не против». Другими словами, если кому-то посчастливилось быть другом сильной личности, значит, он завоевал её доверие и уважение. А сильные люди никого так просто и быстро не впускают в свой «внутренний круг».

2. Вы не выносите невежества

Невежество имеет много видов и проявлений: например, нетерпимость, ненависть, апатия и безразличие. Сильные личности не выносят эту беспечность, с которой многие люди порхают по жизни, презирая и не уважая других. Зато они ценят людей образованных, интеллектуальных и доброжелательных. Проще говоря, сильные личности не тратят времени и энергии на невежество.

3. Вы не требуете к себе внимания

Сильный человек сам привлекает внимание других, хотя ему это абсолютно не нужно. Сильные личности отлично переносят одиночество и отсутствие внимания и признания. Для них это не то, за чем нужно гоняться. У них нет необходимости в лучах славы, комплиментах и похвалах для «подзарядки» своей батареи.

4. Вы потрясающий слушатель

Вы замечали, как обычно ведут себя люди, когда они «слушают» кого-то? Скорее всего, они постоянно ерзают, смотрят по сторонам или заглядывают в свой телефон. Сильные личности – это идеальные слушатели, поскольку они понимают ценность доверия к ним, и они стараются избегать тех, кто слушать не умеет, не любит и не считает нужным.

5. Страхи не руководят вашей жизнью

Многие люди постоянно опасаются того, что якобы может случиться. Они лелеют свой комфорт и безопасность, жертвуя своими желаниями. Это не относится к сильным людям. Они, конечно, тоже способны чувствовать страх, просто они не идут у него на поводу.

6. Вы рассматриваете проблемы как возможности

Исходя из «комфорта и безопасности», к которым стремится большинство людей, сильные личности отличаются в этом в двух моментах: (1) они менее обеспокоены этими двумя вещами, (2) всякий раз, когда возникают проблемы, связанные с отсутствием безопасности и комфорта, они начинают разрабатывать план. Сильные люди умеют мастерски превращать проблемы в возможности – а это поистине редкая черта.

7. Вы не признаете оправданий и отговорок

Сильные личности не допускают оправданий и отговорок – ни от себя, ни от других. Вместо того чтобы оправдываться, такие люди предпочитают сознательно перенаправить свои усилия на поиск решений проблем, какими бы трудными и противоречивыми они ни казались. В любой ситуации они просто засучивают рукава и приступают к делу.

Текст: Flytothesky.ru