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Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

09.08.2017 14:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Американский фотограф Филипп Хаумессер делится своими наблюдениями по поводу искусства фотосъемки:

«Два года назад я жил обычной повседневной жизнью, как и большинство людей, не замечая всей этой красоты вокруг меня. Когда я взял в руки камеру и стал фотографировать своих детей, я начал видеть мир совершенно по-новому. С тех пор я не вижу его по-иному.

Я начал замечать, как свет изменяет объекты, а если вы посмотрите на что-то под другим ракурсом, то это изменит весь вид. Кажется, что весь мир пытается рассказать и показать нам очень красочную историю. Это похоже на просмотр фильма, в котором мы по сути живем.

Когда я стал фотографом, я замедлил темп и отошел от этого сумасшедшего быстро развивающегося мира. Я начал ценить шедевры перед моими глазами. Для меня это был жизненный опыт!

Я хочу, чтобы у каждого был такой же опыт. Поэтому я создал бесплатный курс фотографии для тех, кто желает воспользоваться этим шансом. Я покажу вам, как вы можете это сделать с помощью недорогой камеры и недорогого объектива. Я даже пользовался мобильным телефоном, когда камеры под рукой не было»

Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

Любитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

Текст: Flytothesky.ruЛюбитель VS профи: как по-разному выглядит неказистое место, когда вы становитесь профессиональным фотографом

 
 
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