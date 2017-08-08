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Этот тест поможет определить, умеете ли вы работать в команде!
09.08.2017 19:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Кому-то удобнее работать в команде, а кто-то предпочитает выполнять свои обязанности в одиночку. И тот и другой подход может давать великолепные результаты, а может — разрушить всю творческую составляющую вашей работы. Всё зависит от вашей готовности и готовности ваших коллег прислушиваться к другим участникам коллектива и брать на себя ответственность.
Насколько вы себя комфортно чувствуете в команде? Или, быть может, вам комфортнее работать одному? Давайте проверим!
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Кому-то удобнее работать в команде, а кто-то предпочитает выполнять свои обязанности в одиночку. И тот и другой подход может давать великолепные результаты, а может...
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