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Этот тест поможет определить, умеете ли вы работать в команде!

09.08.2017 19:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кому-то удобнее работать в команде, а кто-то предпочитает выполнять свои обязанности в одиночку. И тот и другой подход может давать великолепные результаты, а может — разрушить всю творческую составляющую вашей работы. Всё зависит от вашей готовности и готовности ваших коллег прислушиваться к другим участникам коллектива и брать на себя ответственность.

Насколько вы себя комфортно чувствуете в команде? Или, быть может, вам комфортнее работать одному? Давайте проверим!Этот тест поможет определить, умеете ли вы работать в команде!

 
 
 
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