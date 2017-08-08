Этот тест поможет определить, умеете ли вы работать в команде!

Кому-то удобнее работать в команде, а кто-то предпочитает выполнять свои обязанности в одиночку. И тот и другой подход может давать великолепные результаты, а может — разрушить всю творческую составляющую вашей работы. Всё зависит от вашей готовности и готовности ваших коллег прислушиваться к другим участникам коллектива и брать на себя ответственность.

Насколько вы себя комфортно чувствуете в команде? Или, быть может, вам комфортнее работать одному? Давайте проверим!