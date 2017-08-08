Страдаете ли вы от педиофобии?

Между прочим, это фобия очень даже распространена, просто вы сами не подозреваете, что она у вас есть. И называется она педиофобия…





… или же паническая боязнь кукол.





Думаете, что у вас это фобии все же нет? Тогда поставьте такой ночник у изголовья своей кровати.





Эта кукла викторианской эпохи реально выглядит зловеще.





А вот это явно прабабушка невесты Чаки.





Куклы могут выжить где угодно, даже на самом дне океана.





И чем старше куклы становятся, тем они страшнее.





Хотите провести ночь на ужасном острове кукол в Мексике?





Как бы вы себя чувствовали, если бы обнаружили ЭТО… на чердаке?





Или если бы вы нашли эту явно одержимую духами куклу в лесу на прогулке?





Хотели бы вы прокатиться с такими милашками?





Мэнди просто хочет поиграть с вами. Однако присматривайте за своими органами.





А эта парочка отдыхает перед тем, как кого-нибудь замочить.





Не желаете провести время с Робертом?





Рискнете ли вы открыть дверь, чтобы выпустить куклу Аннабель, одержимую демоном?





Все же куклы – это замаскированные монстры.





Особенно вот эта.

Но вы не бойтесь, ведь педиофобии у вас нет!





Текст: Flytothesky.ru