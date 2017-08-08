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Страдаете ли вы от педиофобии?

09.08.2017 19:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Между прочим, это фобия очень даже распространена, просто вы сами не подозреваете, что она у вас есть. И называется она педиофобия…

Страдаете ли вы от педиофобии?

… или же паническая боязнь кукол.

Страдаете ли вы от педиофобии?

Думаете, что у вас это фобии все же нет? Тогда поставьте такой ночник у изголовья своей кровати.

Страдаете ли вы от педиофобии?

Эта кукла викторианской эпохи реально выглядит зловеще.

Страдаете ли вы от педиофобии?

А вот это явно прабабушка невесты Чаки.

Страдаете ли вы от педиофобии?

Куклы могут выжить где угодно, даже на самом дне океана.

Страдаете ли вы от педиофобии?

И чем старше куклы становятся, тем они страшнее.

Страдаете ли вы от педиофобии?

Хотите провести ночь на ужасном острове кукол в Мексике?

Страдаете ли вы от педиофобии?

Как бы вы себя чувствовали, если бы обнаружили ЭТО… на чердаке?

Страдаете ли вы от педиофобии?

Или если бы вы нашли эту явно одержимую духами куклу в лесу на прогулке?

Страдаете ли вы от педиофобии?

Хотели бы вы прокатиться с такими милашками?

Страдаете ли вы от педиофобии?

Мэнди просто хочет поиграть с вами. Однако присматривайте за своими органами.

Страдаете ли вы от педиофобии?

А эта парочка отдыхает перед тем, как кого-нибудь замочить.

Страдаете ли вы от педиофобии?

Не желаете провести время с Робертом?

Страдаете ли вы от педиофобии?

Рискнете ли вы открыть дверь, чтобы выпустить куклу Аннабель, одержимую демоном?

Страдаете ли вы от педиофобии?

Все же куклы – это замаскированные монстры.

Страдаете ли вы от педиофобии?

Особенно вот эта.

Но вы не бойтесь, ведь педиофобии у вас нет!

Страдаете ли вы от педиофобии?

Текст: Flytothesky.ruСтрадаете ли вы от педиофобии?

 
 
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