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Страдаете ли вы от педиофобии?
09.08.2017 19:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Между прочим, это фобия очень даже распространена, просто вы сами не подозреваете, что она у вас есть. И
… или же паническая боязнь кукол.
Думаете, что у вас это фобии все же нет? Тогда поставьте такой ночник у изголовья своей кровати.
Эта кукла викторианской эпохи реально выглядит зловеще.
А вот это явно прабабушка невесты Чаки.
Куклы могут выжить где угодно, даже на самом дне океана.
И чем старше куклы становятся, тем они страшнее.
Хотите провести ночь на ужасном острове кукол в Мексике?
Как бы вы себя чувствовали, если бы обнаружили ЭТО… на чердаке?
Или если бы вы нашли эту явно одержимую духами куклу в лесу на прогулке?
Хотели бы вы прокатиться с такими милашками?
Мэнди просто хочет поиграть с вами. Однако присматривайте за своими органами.
А эта парочка отдыхает перед тем, как кого-нибудь замочить.
Не желаете провести время с Робертом?
Рискнете ли вы открыть дверь, чтобы выпустить куклу Аннабель, одержимую демоном?
Все же куклы – это замаскированные монстры.
Особенно вот эта.
Но вы не бойтесь, ведь педиофобии у вас нет!
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Между прочим, это фобия очень даже распространена, просто вы сами не подозреваете, что она у вас есть. И называется она педиофобия… … или же паническая боязнь...
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