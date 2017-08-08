Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

Преднамеренно или случайно, но объекты, животные и люди иногда идеально соответствуют их окружению или даже полностью сливаются с ним. Конечно, если вы хамелеон, то это объяснимо. А вот если ваша рубашка полностью соответствует рисунку на обоях, то это выглядит странно.

Попытайтесь различить , что же на самом деле происходит на фотографиях.

1. Моя рубашка удивительно сочетается с тарелкой





2. Мои туфли стали невидимками на этом ковре





3. Вьетнамки подозрительно сливаются с полкой





4. Моя пицца замаскировалась под столешницу





5. Пятна быка ватусси выглядят прозрачными





6. Носки





7. А давайте сыграем в игру. Найдите мобильный телефон





8. Мой кошелек сливается с сиденьями в машине





9. Офисный камуфляж





10. Скраб для тела такого же цвета, как и стены





Текст: Flytothesky.ru