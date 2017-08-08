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Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой
09.08.2017 18:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Преднамеренно или случайно, но объекты, животные и люди иногда идеально соответствуют их окружению или даже полностью сливаются с ним. Конечно, если вы хамелеон, то это объяснимо. А вот если ваша рубашка полностью соответствует рисунку на обоях, то это выглядит странно.
Попытайтесь
1. Моя рубашка удивительно сочетается с тарелкой
2. Мои туфли стали невидимками на этом ковре
3. Вьетнамки подозрительно сливаются с полкой
4. Моя пицца замаскировалась под столешницу
5. Пятна быка ватусси выглядят прозрачными
6. Носки
7. А давайте сыграем в игру. Найдите мобильный телефон
8. Мой кошелек сливается с сиденьями в машине
9. Офисный камуфляж
10. Скраб для тела такого же цвета, как и стены
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Преднамеренно или случайно, но объекты, животные и люди иногда идеально соответствуют их окружению или даже полностью сливаются с ним. Конечно, если вы хамелеон, то...
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