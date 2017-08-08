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Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

09.08.2017 18:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Преднамеренно или случайно, но объекты, животные и люди иногда идеально соответствуют их окружению или даже полностью сливаются с ним. Конечно, если вы хамелеон, то это объяснимо. А вот если ваша рубашка полностью соответствует рисунку на обоях, то это выглядит странно.

Попытайтесь различить, что же на самом деле происходит на фотографиях.

1. Моя рубашка удивительно сочетается с тарелкой

Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

2. Мои туфли стали невидимками на этом ковре

Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

3. Вьетнамки подозрительно сливаются с полкой

Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

4. Моя пицца замаскировалась под столешницу

Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

5. Пятна быка ватусси выглядят прозрачными

Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

6. Носки

Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

7. А давайте сыграем в игру. Найдите мобильный телефон

Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

8. Мой кошелек сливается с сиденьями в машине

Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

9. Офисный камуфляж

Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

10. Скраб для тела такого же цвета, как и стены

Когда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

Текст: Flytothesky.ruКогда ваши вещи внезапно сливаются с окружающей обстановкой

 
 
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Преднамеренно или случайно, но объекты, животные и люди иногда идеально соответствуют их окружению или даже полностью сливаются с ним. Конечно, если вы хамелеон, то...

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