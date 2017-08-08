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Собака притворяется мертвой, чтобы не уходить из парка
09.08.2017 18:42 — Калейдоскоп | Flytothesky
Люди в популярном австралийском парке отдыха получили море удовольствия, наблюдая за владельцем, который изо всех сил пытался увести свою непослушную собаку домой. Она, действительно не хотела уходить из парка, потому упала на землю и мастерски притворилась мертвой.
Вся сцена была запечатлена
И это стопроцентно тянет на Оскар за лучшую женскую роль…
Один мужчина с собакой прогуливался в популярном австралийском парке, а затем решил возвращаться домой, но у его собаки были другие планы…
Она притворилась мертвой, чтобы выиграть себе еще несколько минут в парке
Люди в парке получили море удовольствия от этой сценки, кроме владельца, конечно
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Люди в популярном австралийском парке отдыха получили море удовольствия, наблюдая за владельцем, который изо всех сил пытался увести свою непослушную собаку...
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