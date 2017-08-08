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Собака притворяется мертвой, чтобы не уходить из парка

09.08.2017 18:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Люди в популярном австралийском парке отдыха получили море удовольствия, наблюдая за владельцем, который изо всех сил пытался увести свою непослушную собаку домой. Она, действительно не хотела уходить из парка, потому упала на землю и мастерски притворилась мертвой.

Вся сцена была запечатлена Кристен Болсен, которая тоже отдыхала в этом месте. Люди начали веселиться и аплодировать, когда собака наконец нехотя поднялась. Эта сценка действительно заставила народ смеяться (ну, конечно, кроме владельца, конечно), а собачка выиграла еще немного времени, проведенного в парке.

И это стопроцентно тянет на Оскар за лучшую женскую роль…

Один мужчина с собакой прогуливался в популярном австралийском парке, а затем решил возвращаться домой, но у его собаки были другие планы…

Собака притворяется мертвой, чтобы не уходить из парка

Она притворилась мертвой, чтобы выиграть себе еще несколько минут в парке

Собака притворяется мертвой, чтобы не уходить из парка

Люди в парке получили море удовольствия от этой сценки, кроме владельца, конечно

Собака притворяется мертвой, чтобы не уходить из парка

The dog who REALLY wasn't ready to leave just yet……Jukin Media CertifiedFind this video and others like it by visiting https://www.jukinmedia.com/licensing/view/966134For licensing / permission to use, please email licensing@jukinmedia.com

Posted by Kristen Bohlsen on Sonntag, 6. August 2017

Текст: Flytothesky.ruСобака притворяется мертвой, чтобы не уходить из парка

 
 
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