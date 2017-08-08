ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Некоторые жители островов Тихого океана обладают ДНК, не относящейся ни к одному известному предку человека

09.08.2017 18:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

В прошлом году ученые обнаружили ДНК ранее неизвестной группы гоминидов.

Острова южной части Тихого океана являются одним из самых удаленных и уникальных мест на Земле, однако новое исследование показало, что они еще гораздо уникальнее, чем мы думаем.

Некоторые жители островов Тихого океана обладают ДНК, не относящейся ни к одному известному предку человека

Дети из деревни Хануабада играют на улице в крикет, 24 февраля 2012 года, Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея.

Ученые Университета штата Техас обнаружили следы ранее неизвестных вымерших видов гоминидов в ДНК меланезийцев, группы, живущей в северо-восточной части Австралии, а именно в Папуа-Новой Гвинее и на близлежащих островах. Кстати, типичные меланезийцы обладают очень необычной внешностью в виде очень темной кожи в сочетании со светлыми волосами.

Компьютерный анализ показывает, что неопознанные виды предков-гоминидов, зафиксированные в меланезийской ДНК, не являются ни неандертальцами, ни денисовскими людьми, двумя известными предшественниками человека на этот момент.

Археологи обнаружили много останков неандертальцев в Европе и Азии, и хотя единственная ДНК денисовца (или денисовского человека) была получена из кости пальца и нескольких зубов, найденных в сибирской пещере, оба вида описаны и изучены.

Однако теперь генетическое моделирование меланезийцев выявило еще одного, третьего человеческого предка, который может быть вымершим «родственником» неандертальцев.

«Либо мы упустили из вида немалую часть населения планеты, либо мы что-то недопонимаем в отношениях, – признается научный сотрудник Райан Болендер, занимающийся этим вопросом. – Человеческая история намного сложнее, чем мы полагали».Некоторые жители островов Тихого океана обладают ДНК, не относящейся ни к одному известному предку человека

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году ученые обнаружили ДНК ранее неизвестной группы гоминидов. Острова южной части Тихого океана являются одним из самых удаленных и уникальных мест на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Три головоломки на поиск для разминки внимательности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика