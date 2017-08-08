Три головоломки на поиск для разминки внимательности

Сделайте небольшой перерыв и немного потренеруйте свою внимательность. На этот раз мы приготовили целых три головоломки для того, чтобы вы поломали голову. Поиск, как оказалось, может быть не только предметов, но и ошибок, отличий и закономерностей. Попробуйте решить наши задачки начиная от самой простой, заканчивая той, над которой придётся подумать, прежде чем дать ответ.

Оставляйте свои ответы, смогли ли вы справиться!