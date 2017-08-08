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Три головоломки на поиск для разминки внимательности
09.08.2017 18:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Сделайте небольшой перерыв и немного потренеруйте свою внимательность. На этот раз мы приготовили целых три головоломки для того, чтобы вы поломали голову. Поиск, как оказалось, может быть не только предметов, но и ошибок, отличий и закономерностей. Попробуйте решить наши задачки начиная от самой простой, заканчивая той, над которой придётся подумать, прежде чем дать ответ.
Оставляйте свои ответы, смогли ли вы справиться!
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Сделайте небольшой перерыв и немного потренеруйте свою внимательность. На этот раз мы приготовили целых три головоломки для того, чтобы вы поломали голову. Поиск,...
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