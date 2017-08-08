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Три головоломки на поиск для разминки внимательности

09.08.2017 18:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сделайте небольшой перерыв и немного потренеруйте свою внимательность. На этот раз мы приготовили целых три головоломки для того, чтобы вы поломали голову. Поиск, как оказалось, может быть не только предметов, но и ошибок, отличий и закономерностей. Попробуйте решить наши задачки начиная от самой простой, заканчивая той, над которой придётся подумать, прежде чем дать ответ.

Оставляйте свои ответы, смогли ли вы справиться!Три головоломки на поиск для разминки внимательности

 
 
 
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Сделайте небольшой перерыв и немного потренеруйте свою внимательность. На этот раз мы приготовили целых три головоломки для того, чтобы вы поломали голову. Поиск,...

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