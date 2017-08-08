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Уникальные путешествия людей, которые перевернули их жизнь

09.08.2017 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Уникальные путешествия людей, которые перевернули их жизнь

При слове «путешествия» большинству из нас представляется отдых на самых лучших пляжах мира, кухня разных страх, улицы незнакомых городков. Но для этих людей — путешествия это чуть больше, чем обычный отпуск. Это их жизнь, в которой они видят свой смысл. Некоторые из таких путешествий продолжаются немного дольше двух недель, а именно… несколько лет. И, наверное, было бы слишком просто разъезжать по разным странам и континентам с деньгами и налегке, но эти люди не ищут лёгких путей. Уникальные путешествия людей, которые перевернули их жизнь

 
 
 
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При слове «путешествия» большинству из нас представляется отдых на самых лучших пляжах мира, кухня разных страх, улицы незнакомых городков. Но для этих людей...

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