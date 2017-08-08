Какие знаки зодиака наиболее узнаваемы по поведению и полностью оправдывают свое астрологическое описание?

Любые стереотипы всегда кажутся несколько усреднёнными, необъективными и несправедливыми, не так ли? Тем не менее, они обычно основаны на реальных фактах и обобщенных выводах. Знаки зодиака нередко имеют схожие и очень характерные для них черты, хотя во всех случаях бывают и различия, и исключения. Однако некоторым знакам гораздо более присуще стереотипное поведение и четко узнаваемые качества личности. Проверьте себя, относитесь ли вы к ним?





1. Телец

Вы, конечно же, слышали о классическом упрямстве Тельца. И это абсолютная истина. Люди этого знака просто не сдвинутся с места, упершись рогами, если считают себя правыми. Хотя они могут быть одним из самых добродушных и отзывчивых знаков зодиака, на них вообще невозможно влиять, если они уже заняли свою позицию. Они всегда придерживаются того, что удобно и что подходит только им, а потому даже не пытайтесь Тельца переубедить – это напрасная трата времени и сил. Он всегда будет поступать, как он хочет и когда он хочет.

2. Близнецы

У этого знака всегда возникают проблемы с принятием решений. Он может быть умным, милым и творческим созданием, но когда дело доходит до действия, Близнецы намертво зависают. Если вы ожидаете от Близнецов их выбора, вы можете прождать до конца жизни: вашей или его. Нерешительность присуща всем представителям этого знака без исключения, и это их, можно сказать, визитная карточка. Между прочим, они сами об этом знают, страдают от этого, но поделать с этим ничего не могут, а то и не хотят.

3. Дева

Дева – перфекционист и постоянно неудовлетворенный критик. Этот знак однозначно является президентом клуба «Это моя вина». Все промахи, недостатки, провалы и неудачи Дева проецирует только и только на себя, и этот стереотип очень сложно сломать: все они именно такие. Они посыпают себе голову пеплом, ковыряются в своих слабостях, препарируют свои недостатки и постоянно страдают от несовершенства себя и окружающего мира. Кстати, к другим они тоже очень придирчивы и суровы.

4. Скорпион

Скорпион – сексуальный и яростный. От этого знака прямо исходят вибрации темных и мрачных эмоций. Они давят на людей, с превеликим трудом им доверяют, но требуют уважения и доверия к себе. В их мир забраться сложно, поскольку он закрыт на массу замков, а если Скорпион вам его даже и откроет, то вы можете ужаснуться его потаенным мыслям, желаниям и интересам. «Я коварный и ужасный» – таков слоган Скорпиона.

5. Рыбы

Все, что вы слышали о чувствительных Рыбах, максимально приближено к правде. Они плачут, ноют, страдают и все принимают близко к сердцу. Лучше всего (и эффективнее) они выражают свою пессимистичную натуру в искусстве и творчестве, но они также являются первыми, кто погружается в депрессию и превращается в самых больших и несчастных мучеников всего зодиака. С ними тяжело иметь дело из-за их постоянных уходов в себя и нежеланием иметь дело с реальностью.

Текст: Flytothesky.ru