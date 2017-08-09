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Как улыбаются спасенные щенки
10.08.2017 14:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Индийская организация Animal Aid Unlimited известна в стране своими невероятными историями спасения животных. В новом видеоролике спасатели из
Первым щенком была маленькая девочка с большой раной на голове. В ране уже были личинки мух, и её нужно было немедленно очистить и дезинфицировать.
Вторая собака тоже была ранена и кричала от нестерпимой боли.
Третий щенок упал в уличную канализацию. Он замерз, был до смерти испуган и жалобно кричал.
У четвертой собаки тоже была рана на голове, но после того, как она была почищена и обработана, собака начала улыбаться.
Все четыре собаки очень быстро выздоровели благодаря совместным усилиям и заботе работников из Animal Aid Unlimited.
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Индийская организация Animal Aid Unlimited известна в стране своими невероятными историями спасения животных. В новом видеоролике спасатели из Animal Aid делятся четырьмя...
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