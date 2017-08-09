Как улыбаются спасенные щенки

Индийская организация Animal Aid Unlimited известна в стране своими невероятными историями спасения животных. В новом видеоролике спасатели из Animal Aid делятся четырьмя историями уличных собак, которые были доставлены в их пункт в Удайпуре. Уличные щенки были травмированы и ранены, и все нуждались в срочной помощи.





Первым щенком была маленькая девочка с большой раной на голове. В ране уже были личинки мух, и её нужно было немедленно очистить и дезинфицировать.





Вторая собака тоже была ранена и кричала от нестерпимой боли.





Третий щенок упал в уличную канализацию. Он замерз, был до смерти испуган и жалобно кричал.





У четвертой собаки тоже была рана на голове, но после того, как она была почищена и обработана, собака начала улыбаться.





Все четыре собаки очень быстро выздоровели благодаря совместным усилиям и заботе работников из Animal Aid Unlimited.

Текст: Flytothesky.ru