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Как улыбаются спасенные щенки

10.08.2017 14:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Индийская организация Animal Aid Unlimited известна в стране своими невероятными историями спасения животных. В новом видеоролике спасатели из Animal Aid делятся четырьмя историями уличных собак, которые были доставлены в их пункт в Удайпуре. Уличные щенки были травмированы и ранены, и все нуждались в срочной помощи.

Как улыбаются спасенные щенки

Первым щенком была маленькая девочка с большой раной на голове. В ране уже были личинки мух, и её нужно было немедленно очистить и дезинфицировать.

Как улыбаются спасенные щенки

Вторая собака тоже была ранена и кричала от нестерпимой боли.

Как улыбаются спасенные щенки

Третий щенок упал в уличную канализацию. Он замерз, был до смерти испуган и жалобно кричал.

Как улыбаются спасенные щенки

У четвертой собаки тоже была рана на голове, но после того, как она была почищена и обработана, собака начала улыбаться.

Как улыбаются спасенные щенки

Все четыре собаки очень быстро выздоровели благодаря совместным усилиям и заботе работников из Animal Aid Unlimited.

Текст: Flytothesky.ruКак улыбаются спасенные щенки

 
 
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Индийская организация Animal Aid Unlimited известна в стране своими невероятными историями спасения животных. В новом видеоролике спасатели из Animal Aid делятся четырьмя...

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