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Тест: Умеете ли вы экономить?

10.08.2017 13:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы очень любите деньги? Или, быть может, деньги любят вас? В любом случае, они требуют к себе бережливого отношения. Экономность — это качество, присущее не всем людям. Некоторые не то, чтобы не любят, они просто напросто не умеют экономить, тратя деньги на дорогие вещи, развлечения и отдых. Важно помнить одно главное правило: нужно уметь жить по средствам. То есть жить в условиях, которые позволяет вам ваше материальное положение.

Наш тест поможет вам узнать, в меру ли вы экономный человек. А может вы живёте на широкую ноги или наоборот считаете каждую копеечку?Тест: Умеете ли вы экономить?

 
 
 
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