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По телефону застукал на измене жену, но понял, что ошибся номером

10.08.2017 13:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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По телефону застукал на измене жену, но понял, что ошибся номером

Детский голос в трубке: «Алло!»

«Привет, дорогая! Это папа. Позови маму, пожалуйста»

«Папочка, мама наверху в спальне с дядей Питером.

После небольшой паузы: «Но, милая, у тебя нет дяди Питера».

«Папочка, конечно есть, и сейчас он наверху с мамой».

Еще одна краткая пауза: «Ну, хорошо, доченька. Сейчас положи трубку на стол, поднимись наверх, постучи в дверь спальни и прокричи мамочке, что машина папы уже подъезжает к дому».

«Ладно, папочка, одну минуту».

Девочка вскоре возвращается к телефону: «Я сделала все, как ты сказал, папочка».

«И что произошло потом, милая?»

«Ну, мама испугалась, вскочила с кровати раздетая и громко закричала. Затем она споткнулась о коврик, ударилась головой о комод, и теперь она совсем не двигается!»

«О, Боже мой! А что дядя Питер?»

«Он тоже вскочил с кровати. Он испугался еще сильнее и выпрыгнул из окна в бассейн. Но я думаю, он не знал, что вы спустили из него всю воду позавчера, чтобы его почистить. Он ударился о дно, и мне кажется он совсем мертвый, папочка».

*** Длительная пауза ***

«Бассейн????? Я звоню по номеру 486-5731???По телефону застукал на измене жену, но понял, что ошибся номером

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Детский голос в трубке: «Алло!» «Привет, дорогая! Это папа. Позови маму, пожалуйста» «Папочка, мама наверху в спальне с дядей Питером. После небольшой паузы: «Но,...

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