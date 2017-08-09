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По телефону застукал на измене жену, но понял, что ошибся номером
10.08.2017 13:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Детский голос в трубке: «Алло!»
«Привет, дорогая! Это папа. Позови маму, пожалуйста»
«Папочка, мама наверху в спальне с дядей Питером.
После небольшой паузы: «Но, милая, у тебя нет дяди Питера».
«Папочка, конечно есть, и сейчас он наверху с мамой».
Еще одна краткая пауза: «Ну, хорошо, доченька. Сейчас положи трубку на стол, поднимись наверх, постучи в дверь спальни и прокричи мамочке, что машина папы уже подъезжает к дому».
«Ладно, папочка, одну минуту».
Девочка вскоре возвращается к телефону: «Я сделала все, как ты сказал, папочка».
«И что произошло потом, милая?»
«Ну, мама испугалась, вскочила с кровати раздетая и громко закричала. Затем она споткнулась о коврик, ударилась головой о комод, и теперь она совсем не двигается!»
«О, Боже мой! А что дядя Питер?»
«Он тоже вскочил с кровати. Он испугался еще сильнее и выпрыгнул из окна в бассейн. Но я думаю, он не знал, что вы спустили из него всю воду позавчера, чтобы его почистить. Он ударился о дно, и мне кажется он совсем мертвый, папочка».
*** Длительная пауза ***
«Бассейн????? Я звоню по номеру 486-5731???
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Детский голос в трубке: «Алло!» «Привет, дорогая! Это папа. Позови маму, пожалуйста» «Папочка, мама наверху в спальне с дядей Питером. После небольшой паузы: «Но,...
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