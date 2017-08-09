10 источников женской силы. Или откуда женщина черпает свою энергию?

Если мужская энергия – это энергия хаоса, которая служит основой для войн и революций, цель которой – разрушать старое в угоду новому, задачи женской энергии кардинально отличаются. Женщина рождена, чтобы нести мир и покой, сохранять традиции, а ее идеальное состояние – умиротворенность, любовь и вдохновение. Как только женщина изменяет своей природе, выбирая мужской путь самореализации, она становится агрессивной и раздражительной, капризной и придирчивой, неудовлетворенной и подавленной, иными словами, несчастливой. Можно ли вернуть себя?





Представляем 10 источников женской силы, которые наполнят вас природной энергией, вернув вкус к жизни! Что должна делать женщина, чтобы поселить в себе гармонию?

1. Просить о помощи

Принцип «я сама» делает из нее борца, своего в доску парня, сильное и независимое существо, но никак не женщину. Откажитесь от привычки взваливать всю работу на свои хрупкие плечи, учитесь просить поддержку, принимать заботу, и вы удивитесь, насколько жить станет проще и приятнее!

2. Проявлять заботу

Второй главный принцип – не только брать, но и отдавать. Женщина в разы усиливает свою энергию, если заботится о ком-то: о любимых цветах, животных, детях, своих родителях, мужчине и, конечно, о себе!

3. Получать поглаживания

Жалко и опустошенно смотрится женщина, к которой никто не прикасается, которую никто не гладит, не обнимает, другими словами, не любит. Просите своих близких вас обнимать и гладить по головушке. Если вы одна, запишитесь на массаж, только не застаивайте энергию в своем теле!

4. Обмениваться энергией

Если женщина перестанет давать ход своим эмоциям, она войдет в состояние застоя, что мигом скажется на ее здоровье и отношениях с мужчинами. Крайне важно иметь хотя бы пару-тройку подруг, с которыми можно было бы посмеяться или поболтать «о женском», обмениваясь чувствами и переживаниями. Это усилит вашу энергию!

5. Контактировать с реализованными женщинами

Как обзавестись качествами, которых недостает? Общаться с представительницами прекрасного пола, которые имеют то, о чем вы мечтаете. Хотите забеременеть? Заведите дружбу с молодыми мамочками. Хочется счастья в личной жизни? Начните общаться со счастливыми замужними подругами. Это действительно работает!

6. Ухаживать за собой

Вкусно пахнущая пена для ванны, молочко для тела, различные маски и скрабы недаром так привлекают женщину. Проявляя заботу о себе, поддерживая красоту и чистоту своего тела, мы напитываем себя энергией. Уход за волосами, маникюр, макияж оказывает эффект сродни волшебству, делая нас в разы увереннее и счастливее.

7. Заниматься шопингом

Почему мужчины чувствует себя измотанным после похода по магазинам, тогда как женщины сияют на все сто? Бесконечные примерки и приятные покупки действительно дарят новую жизнь, они вдыхают в вашу энергию обновление и силу.

8. Танцевать

Восточные, латиноамериканские, классические – любые танцы (даже у плиты с половником) способны высвободить в вас то, что вы скрывали за семью печатями. Когда вы танцуете, вы не просто раскрепощаетесь и познаете свою сексуальность, но раскрываете 3-ю и 5-ю чакры, продлевая молодость и усиливая женственность.

9. Общаться с природой

Несмотря на то, что женщина по определению – хранительница очага, она не должна все время проводить взаперти или в отрыве от природы. Постарайтесь чаще устраивать вылазки в лес, ходить босиком по земле, обнимать свое дерево силы. Общайтесь с природой, ведь именно земля питает вас энергией!

10. Практиковать медитации

Женщина должна стремиться быть расслабленной и умиротворенной. Стрессы, страхи, сомнения, неопределенности – все это разрушает, лишая сил и энергии. Занятия медитациями позволят снизить напряжение, сгладить углы, сделать мир чуть безопасней и приятней. Особенно хороши медитации перед сном и после пробуждения.

Ну и, наконец, помните: мужчина – активно реализующая сторона, в то время как женщина – пассивно принимающая. Она должна уметь видеть глубину, учиться принимать все стороны жизни. Если мужчина задает глобальное направление, то женщина наполняет это направление своей энергией и содержанием. Она не должна перенимать на себя мужскую функцию, идя с флагом впереди планеты всей. Она выделяет лучшее, что создает ее партнер, и сохраняет это для будущих поколений. Ее сила скрывается в ее спокойствии, красота – в содержании, а энергия… она повсюду.

Автор: Аридика Шарм | Flytothesky.ru