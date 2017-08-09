



Здоровый как бык мужчина заходит в бар и спрашивает у бармена: «Сколько у вас стоит чашечка кофе?».

«2,60 доллара».

«Хорошо, давайте», – говорит амбал, достает 26 десятицентовых монеток из своего бумажника и небрежно бросает их на пол.

Бармен, не желая затевать скандал, собирает мелочь и, стиснув зубы, делает мужчине кофе.

Через несколько дней все тот же здоровяк снова заходит в бар.

Он опять заказывает кофе, но на этот раз протягивает бармену пятидолларовую купюру. Ехидно усмехаясь, бармен делает клиенту напиток и швыряет ему под ноги 48 пятицентовых монеток, которые разлетаются во все стороны. Не моргнув и глазом, мужчина допивает кофе, бросает на пол еще две десятицентовые монетки и невозмутимо произносит: «Еще одну чашечку, пожалуйста!».

Текст: Flytothesky.ru