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Здоровый как бык мужчина заходит в бар и спрашивает у бармена: «Сколько у вас стоит чашечка кофе?»

10.08.2017 15:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Здоровый как бык мужчина заходит в бар и спрашивает у бармена: «Сколько у вас стоит чашечка кофе?»

Здоровый как бык мужчина заходит в бар и спрашивает у бармена: «Сколько у вас стоит чашечка кофе?».

«2,60 доллара».

«Хорошо, давайте», – говорит амбал, достает 26 десятицентовых монеток из своего бумажника и небрежно бросает их на пол.

Бармен, не желая затевать скандал, собирает мелочь и, стиснув зубы, делает мужчине кофе.

Через несколько дней все тот же здоровяк снова заходит в бар.

Он опять заказывает кофе, но на этот раз протягивает бармену пятидолларовую купюру. Ехидно усмехаясь, бармен делает клиенту напиток и швыряет ему под ноги 48 пятицентовых монеток, которые разлетаются во все стороны. Не моргнув и глазом, мужчина допивает кофе, бросает на пол еще две десятицентовые монетки и невозмутимо произносит: «Еще одну чашечку, пожалуйста!».Здоровый как бык мужчина заходит в бар и спрашивает у бармена: «Сколько у вас стоит чашечка кофе?»

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Здоровый как бык мужчина заходит в бар и спрашивает у бармена: «Сколько у вас стоит чашечка кофе?». «2,60 доллара». «Хорошо, давайте», – говорит амбал, достает 26...

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