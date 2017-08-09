Сегодняшняя наша головоломка посвящается всем настоящим любителям детективов, расследований преступлений и загадочных происшествий. В очередной раз мы призываем вас превратиться в Шерлока или Мисс Марпл и помочь в раскрытии одного непростого дела. От вас требуется лишь внимательность при прочтении истории, которая описывает происшествие в одном обычном коридоре…

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Загадочное похищение денег: о чём врёт охранник? Сегодняшняя наша головоломка посвящается всем настоящим любителям детективов, расследований преступлений и загадочных происшествий. В очередной раз мы...