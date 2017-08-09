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Загадочное похищение денег: о чём врёт охранник?

10.08.2017 14:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сегодняшняя наша головоломка посвящается всем настоящим любителям детективов, расследований преступлений и загадочных происшествий. В очередной раз мы призываем вас превратиться в Шерлока или Мисс Марпл и помочь в раскрытии одного непростого дела. От вас требуется лишь внимательность при прочтении истории, которая описывает происшествие в одном обычном коридоре…Загадочное похищение денег: о чём врёт охранник?

 
 
 
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Сегодняшняя наша головоломка посвящается всем настоящим любителям детективов, расследований преступлений и загадочных происшествий. В очередной раз мы...

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