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Эти строки должен прочитать каждый мужчина

10.08.2017 16:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эти строки должен прочитать каждый мужчина

Сколько придумано рассказов и стихов, сочинено песен, баллад и написано картин о любви. Кто-то однажды сказал, что любовь — это единственное чувство, которое действительно существует в нашем циничном и эгоистичном мире. И чтобы не разрушить это хрупкое, чистейшее, хрустальное чувство, нужно с уважением и нежностью относится к своей половинке. Мужчины, помните о том, что женская душа — ранимый цветок, которому нужен постоянный уход и внимание. Кроме вас в мире есть много других мужчин, которые это прекрасно понимают. Не заставляйте девушек чувствовать себя ненужными.Эти строки должен прочитать каждый мужчина

 
 
 
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Сколько придумано рассказов и стихов, сочинено песен, баллад и написано картин о любви. Кто-то однажды сказал, что любовь — это единственное чувство, которое...

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