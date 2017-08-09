Эти строки должен прочитать каждый мужчина





Сколько придумано рассказов и стихов, сочинено песен, баллад и написано картин о любви. Кто-то однажды сказал, что любовь — это единственное чувство, которое действительно существует в нашем циничном и эгоистичном мире. И чтобы не разрушить это хрупкое, чистейшее, хрустальное чувство, нужно с уважением и нежностью относится к своей половинке. Мужчины, помните о том, что женская душа — ранимый цветок, которому нужен постоянный уход и внимание. Кроме вас в мире есть много других мужчин, которые это прекрасно понимают. Не заставляйте девушек чувствовать себя ненужными.