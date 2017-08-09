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18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

10.08.2017 16:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сахар практически везде – и это факт! Порой вы не можете его избежать даже в небольших количествах! А иногда вы им просто злоупотребляете, а избыток сахара в организме может иметь свои довольно неприятные побочные эффекты.

1. Когда вы думаете о том, что ежедневно едите, то понимаете, что сахар является частью вашего рациона

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Он есть в вашей утренней каше. Он есть в вашем напитке в обед, и он наверняка присутствует во всех ваших перекусах в течение дня.

2. Избыток сахара в крови может проявиться в виде неприятных физических симптомов

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Прежде всего это головные боли. В большинстве случаев такие боли практически не отличаются от симптомов похмелья.

3. У сахара нет каких-либо необходимых питательных веществ

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

В нем вы не найдете ни белка, ни клетчатки, зато вы получите избыток калорий, который может привести к набору веса, даже если вы много двигаетесь.

4. Сахар не всегда вызывает увеличение веса – бывает и обратный процесс

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

В течение короткого периода времени вы можете заметить потерю веса, вызванную частым мочеиспусканием, что является обычным явлением при высоком уровне глюкозы.

5. Некомфортные частые мочеиспускания

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Из-за высокого уровня сахара в крови почки прекращают поглощать жидкость, заставляя тело удерживать глюкозу в клетках, смешивая кровь с внутриклеточной жидкостью, отчего вы очень часто бегаете в туалет.

6. Избыток сахара может вызвать гормональный дисбаланс и проблемы с кожей

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Всплески инсулина из-за избыточного потребления сахара приводят к образованию акне и другим проблемам с кожей.

7. Вы чувствуете себя умственно заторможенно

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Нарушения умственных процессов очень распространены у людей, которые не контролируют потребление сахара, что может привести к проблемам в работе и обучении.

8. Ощущение усталости в течение дня

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Целый день вы чувствуете себя уставшим, в вас нет энергии и сил что-то делать.

9. Проблемы с зубами

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Избыток сахара достаточно быстро приводит к кариесу и негативно влияет на состояние вашей ротовой полости.

10. Ваши вкусовые рецепторы ослабевают

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Чем больше сахара вы потребляете, тем быстрее к нему приспосабливаются вкусовые рецепторы, а это означает, что вы захотите увеличивать его количество, чтобы ощутить все тот же сладкий вкус.

11. Высокий уровень холестерина

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Слишком много сахара приводит к увеличению уровня плохого холестерина, поскольку сахар в крови стимулирует усиленную выработку триглицеридов.

12. Организм хуже борется с заболеваниями

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Если вы сладкоежка, то ваш ослабевший организм будет хуже бороться с инфекциями и прочими недугами.

13. Состояние ногтей

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Ногти становятся более хрупкими и желтеют, причем порой это не в состоянии замаскировать даже педикюр или маникюр.

14. Проблемы со зрением

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Если уровень сахара в крови слишком высок, зрение становится «размытым».

15. Раны хуже заживают

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Избыток сахара может привести к ухудшению состояния артерий и сужению кровеносных сосудов, отчего раны заживают хуже и дольше.

16. Поскольку сахар влияет на гидратацию организма, ваша кожа чаще страдает от обезвоживания

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Мужчины должны потреблять около 37,5 г, что составляет около 150 калорий в день; женщинам же следует ограничиться 25 г или 100 калорий сахара в день, чтобы кожа не была сухой и шелушащейся.

17. Сахар вызывает боль в суставах

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

И этим все сказано. Ограничьте себя в сахаре или же попытайтесь полностью отказаться от него.

18. Плохое настроение

18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Потребление сахара увеличивает риск возникновения депрессии и тревожных состояний. Он поступает в организм и вызывает множество химических и гормональных реакций, которые вызывают чувство раздражения, беспокойства, усталости и угрюмости.18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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