18 признаков, что вы потребляете слишком много сахара

Сахар практически везде – и это факт! Порой вы не можете его избежать даже в небольших количествах! А иногда вы им просто злоупотребляете , а избыток сахара в организме может иметь свои довольно неприятные побочные эффекты.

1. Когда вы думаете о том, что ежедневно едите, то понимаете, что сахар является частью вашего рациона





Он есть в вашей утренней каше. Он есть в вашем напитке в обед, и он наверняка присутствует во всех ваших перекусах в течение дня.

2. Избыток сахара в крови может проявиться в виде неприятных физических симптомов





Прежде всего это головные боли. В большинстве случаев такие боли практически не отличаются от симптомов похмелья.

3. У сахара нет каких-либо необходимых питательных веществ





В нем вы не найдете ни белка, ни клетчатки, зато вы получите избыток калорий, который может привести к набору веса, даже если вы много двигаетесь.

4. Сахар не всегда вызывает увеличение веса – бывает и обратный процесс





В течение короткого периода времени вы можете заметить потерю веса, вызванную частым мочеиспусканием, что является обычным явлением при высоком уровне глюкозы.

5. Некомфортные частые мочеиспускания





Из-за высокого уровня сахара в крови почки прекращают поглощать жидкость, заставляя тело удерживать глюкозу в клетках, смешивая кровь с внутриклеточной жидкостью, отчего вы очень часто бегаете в туалет.

6. Избыток сахара может вызвать гормональный дисбаланс и проблемы с кожей





Всплески инсулина из-за избыточного потребления сахара приводят к образованию акне и другим проблемам с кожей.

7. Вы чувствуете себя умственно заторможенно





Нарушения умственных процессов очень распространены у людей, которые не контролируют потребление сахара, что может привести к проблемам в работе и обучении.

8. Ощущение усталости в течение дня





Целый день вы чувствуете себя уставшим, в вас нет энергии и сил что-то делать.

9. Проблемы с зубами





Избыток сахара достаточно быстро приводит к кариесу и негативно влияет на состояние вашей ротовой полости.

10. Ваши вкусовые рецепторы ослабевают





Чем больше сахара вы потребляете, тем быстрее к нему приспосабливаются вкусовые рецепторы, а это означает, что вы захотите увеличивать его количество, чтобы ощутить все тот же сладкий вкус.

11. Высокий уровень холестерина





Слишком много сахара приводит к увеличению уровня плохого холестерина, поскольку сахар в крови стимулирует усиленную выработку триглицеридов.

12. Организм хуже борется с заболеваниями





Если вы сладкоежка, то ваш ослабевший организм будет хуже бороться с инфекциями и прочими недугами.

13. Состояние ногтей





Ногти становятся более хрупкими и желтеют, причем порой это не в состоянии замаскировать даже педикюр или маникюр.

14. Проблемы со зрением





Если уровень сахара в крови слишком высок, зрение становится «размытым».

15. Раны хуже заживают





Избыток сахара может привести к ухудшению состояния артерий и сужению кровеносных сосудов, отчего раны заживают хуже и дольше.

16. Поскольку сахар влияет на гидратацию организма, ваша кожа чаще страдает от обезвоживания





Мужчины должны потреблять около 37,5 г, что составляет около 150 калорий в день; женщинам же следует ограничиться 25 г или 100 калорий сахара в день, чтобы кожа не была сухой и шелушащейся.

17. Сахар вызывает боль в суставах





И этим все сказано. Ограничьте себя в сахаре или же попытайтесь полностью отказаться от него.

18. Плохое настроение





Потребление сахара увеличивает риск возникновения депрессии и тревожных состояний. Он поступает в организм и вызывает множество химических и гормональных реакций, которые вызывают чувство раздражения, беспокойства, усталости и угрюмости.

Текст: Flytothesky.ru