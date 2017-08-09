Крушение Ту-154 Качиньского: так был ли взрыв?

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко прокомментировала заявления новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва.



© Sputnik Олег Минеев Кремль: смоленская авиакатастрофа не была терактом

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Новые выводы

"Во время последнего пленарного заседания Комиссии, возглавляемой Казимежем Новачиком, согласована позиция в вопросе времени и первичных причин разрушения левого крыла Ту-154М", — говорится в заявлении. Комиссия считает, что "разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой".

"Разрушение крыла началось перед березой", — говорится в заявлении.

Комиссия пришла к выводу, что "многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва", говорится в заявлении.

… без дополнительных осмотров

"Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было", — сказала она.

Петренко напомнила, что польские эксперты еще в 2011 году установили, что причиной крушения Ту-154 Качиньского стало столкновение с березой. По ее словам, и российские, и польские эксперты еще в 2011 году пришли к однозначному выводу, что именно столкновение с березой привело к началу разрушения воздушного судна, никаких разрушений судна до столкновения с березой не было.

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Петренко добавила, что обломки лайнера хранятся на территории РФ в качестве вещественных доказательств по уголовному расследованию СК.

"При этом никаких дополнительных осмотров или исследований обломков самолета польской стороной, в том числе членами новой польской комиссии по расследованию, с 2014 года не производилось", — добавила она.

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Недоумевают по поводу заявлений новой комиссии и в самой Польше. Версия взрыва в самолете бывшего президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году не имеет под собой оснований, заявил бывший глава правительственной комиссии по расследованию авиапроисшествий Мачей Ласек в эфире телеканала TVN24.

"Нет никаких доказательств, что крыло разрушилось из-за взрыва. Это взрыв должен был где-то быть записан, но не был записан", — сказал Ласек.

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Он обратил внимание, что эксперты-пиротехники, которые исследовали крыло самолета, взяли пробы, которые потом исследовались в лаборатории. "Нет следов взрыва, а характер разломов не указывает на то, что был взрыв", — заявил Ласек.

Он заявил также о некомпетентности людей, которые в настоящее время расследуют авиакатастрофу. "Ни один из этих (экспертов) никогда не исследовал авиапроисшествия. Они не ездили в Смоленск", — сказал он.