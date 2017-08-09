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Невероятно точный и быстрый тест на определение черт характера

10.08.2017 18:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Многие движения и процессы мы выполняем на сто процентов интуитивно, это зависит от того, какое полушарие мозга у нас более развито, а также от того, кем мы являемся: правшой или левшой. Мы предлагаем вам пройти этот быстрый тест на определение ваших основных черт характера, опираясь лишь на моторику ваших рук. Вы удивитесь точности результатов.Невероятно точный и быстрый тест на определение черт характера

 
 
 
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Многие движения и процессы мы выполняем на сто процентов интуитивно, это зависит от того, какое полушарие мозга у нас более развито, а также от того, кем мы являемся:...

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