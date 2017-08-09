|
Невероятно точный и быстрый тест на определение черт характера
10.08.2017 18:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
Многие движения и процессы мы выполняем на сто процентов интуитивно, это зависит от того, какое полушарие мозга у нас более развито, а также от того, кем мы являемся: правшой или левшой. Мы предлагаем вам пройти этот быстрый тест на определение ваших основных черт характера, опираясь лишь на моторику ваших рук. Вы удивитесь точности результатов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие движения и процессы мы выполняем на сто процентов интуитивно, это зависит от того, какое полушарие мозга у нас более развито, а также от того, кем мы являемся:...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии