14 женских привычек, которые раздражают мужчин

Женщина – идеальное создание, которое не имеет ни единого недостатка. Как бы не так! Давайте узнаем о женских привычках, которые сильно раздражают мужчин.





1. Вы занимаете все свободное пространство своими вещами

Если ваш мужчина разбрасывает носки по комнате, это не значит, что он неряшлив и не организован. Возможно, ему просто некуда их положить?! Каждая полка в ванной комнате, в гостиной, спальне, шкафу забита вашими вещами? Старайтесь не переусердствовать. Мужчине тоже необходимо место для хранения своего белья, бритвы и костюмов. И было бы неплохо, если бы он сам выбрал это место, а не вы.

2. У вас нет чувства меры в алкоголе

Вы часто пьете в компании общих друзей и не знаете меры? А на утро ваш молодой человек с грустным лицом прикладывает лед к вашей раскалывающейся голове? Возможно, ему стыдно за вас?! Постарайтесь научиться контролировать свой алкогольный «аппетит» и не падать лицом в грязь перед близкими людьми вашего любимого мужчины.

3. Вы любите сплетничать

Не родилась еще на свет та женщина, которая бы не сплетничала за спиной у своих подруг. Мудрым женщинам хватает ума делать это в отсутствии своего мужчины. Женские сплетни ужасно раздражают мужчин.

4. Вы наводите порядок в его вещах

Если вы сейчас стоите у его стола и пытаетесь навести там порядок, то резко прекратите это делать. Верните все на свое место, притрусите все пылью. Все должно быть так, как было раньше. Иначе скандала не избежать! Мужчина сам вас попросит о помощи, если ему это будет крайне необходимо.

5. Вы постоянно плачете без серьезных причин

Мужчины боятся женских слез. Они чувствуют себя беспомощными рядом с плачущей женщиной. Теперь представим, что вы плачете ежедневно по поводу и без. Естественно, что мужчину такая ситуация приведет к нервному срыву.

6. Вы заставляете его ждать

Мужчины не любят ждать. В фильмах героиня два часа подбирает платье, а возлюбленный терпеливо ее ожидает, листает журналы, смотрит телевизор или засыпает в ресторане на диванчике. В реальности долгое ожидание может сорвать ваше свидание. Мужчина перестанет воспринимать вас серьезно, ведь вы никогда не спешите к нему на встречу.

7. Вы мешаете ему работать

Естественно, ему важно узнать о цвете вашей новой сумочки! Но не на работе! Отложите все «важные» разговоры на свободное от работы время.

8. Вы любите задавать каверзные вопросы

Чтобы узнать, поправились ли вы, вам достаточно стать на весы. Не издевайтесь над своим мужчиной и не засыпайте его провокационными вопросами.

9. Вы ищете поддержки у подруг или родителей

Нет ничего хуже, чем фраза: «А моя мама считает по-другому…». После нее в голове мужчины зачастую звучит выстрел противотанкового орудия. Если вы уже посоветовались с подругой, мамой, соседкой, сантехником, то не упоминайте об этом в разговоре со своим мужчиной. Выслушайте его мнение и

сделайте свои выводы.

10. Вы требуете слишком много объяснений

Мужчин раздражают навязчивые вопросы. Не превращайтесь в капризную «почемучку». Ваш молодой человек сам вам скажет, почему он вам не позвонил в обед, если посчитает это нужным.

11. Вы настроены против свекрови

Мама – это женщина №1 в жизни мужчины. Пытаться воевать против свекрови бессмысленно, вы только испортите свои отношения с молодым человеком.

12. У вас синдром учительницы

Да, вы знаете лучше своего мужчины, как забить этот гвоздь ровно. Вы лучше разбираетесь в покраске стен, шлифовке старой мебели, починке бытовой техники. Никогда не учите своего мужчину, если он вас этого не попросит. Не лезьте между гвоздями и молотком, между клеем и обоями, между стеной и краской.

13. Вы постоянно жалуетесь на жизнь

Жаловаться можно, но в умеренных дозах. Чересчур увлечетесь, и ваш мужчина начнет искать тысячу причин, чтобы не возвращаться сразу же после работы домой.

14. «Все мужчины одинаковые»

Никогда не произносите эту фразу в присутствии своего любимого человека.

Текст: Flytothesky.ru