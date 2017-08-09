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Этот мужчина потерял 30 лет воспоминаний

10.08.2017 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Спустя три десятилетия брака Кристин и Гэри Ньюман любили друг друга, как и в первый день их встречи. Их жизнь была счастливой и полной радости, благодаря троим детям и шести внукам, которых они видели каждую неделю. Но в один день их безоблачная жизнь закончилась навсегда.

Гэри работал строителем. Однажды в 2015 году на стройке его укусила какая-то муха, по крайней мере, он так думал. Гэри не придал этому значения и продолжил работать, но через несколько часов почувствовал себя неважно.

Этот мужчина потерял 30 лет воспоминаний

Когда Гэри приехал домой, он пожаловался жене на плохое самочувствие и отправился спать, даже не ужиная. Вскоре Кристин проснулась от того, что её мужу стало совсем плохо.

Она немедленно вызвала неотложку, и Гэри увезли в больницу. Череда бесконечных анализов так и не дала ответа, но четыре дня спустя Гэри вспомнил о мухе. Тогда врачи поняли, что его укусила кровососущая Бландфордская муха, обычно встречающаяся только в Европе.

У Гэри оказался серьезный случай энцефалита – редкая реакция организма, когда мозг отекает от воспаления.

Этот мужчина потерял 30 лет воспоминаний

Гэри пролежал в больнице три недели, а затем его выписали домой, где он должен был находиться на постельном режиме и проходить лечение антибиотиками. Именно тогда его жена Кристин пришла в отчаяние, ведь Гэри утратил память и совершенно забыл о том, кто она. Это была не болезнь Альцгеймера и не слабоумие, это был простой укус мухи.

Кристин признается, что ситуация только ухудшается: «Он не может чувствовать запах или вкус. Он не может нормально общаться с людьми. Он знает, что я его жена, но он меня совсем не помнит. Я делаю все для него сейчас, и это очень, очень стрессово».

Этот мужчина потерял 30 лет воспоминаний

«Каждое утро, я думаю, что я сплю. Я просто надеюсь, что однажды проснусь, и все будет в порядке», – говорит сам Гэри.Этот мужчина потерял 30 лет воспоминаний

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Спустя три десятилетия брака Кристин и Гэри Ньюман любили друг друга, как и в первый день их встречи. Их жизнь была счастливой и полной радости, благодаря троим...

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