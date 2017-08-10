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Вор воспользовался туалетом жертвы и не смыл за собой – так его поймали по ДНК

10.08.2017 21:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ограбить дом, а потом бессовестно воспользоваться туалетом и не смыть за собой – это не только дурной тон и плохое воспитание, это еще и глупо!

Вор воспользовался туалетом жертвы и не смыл за собой – так его поймали по ДНК

В октябре прошлого года в полицию обратился владелец одного из домов в Южной Калифорнии с заявлением об ограблении. Вор не только прихватил ценные вещи, но и нагло воспользовался хозяйским туалетом, а затем еще и не смыл свою «могучую кучку». Криминалисты этим и воспользовались, а точнее они выделили ДНК преступника из его же собственных фекалий. Преступник «сделал свое дело и не смыл его», – заявил журналистам детектив округа Вентура Том Ломан.

Итак, криминалисты взяли образец (так что не жалуйтесь на свою работу – у кого-то она и погрязнее) и отправили его на анализ.

Десять месяцев спустя было обнаружено совпадение, а грабитель идентифицирован! Это был некто 42- летний Эндрю Дэвид Дженсен, которого в результате арестовали 28 июля.

Том Ломан признался, что это первый в его практике случай, когда доказательства, собранные из туалета, привели к аресту: «Когда люди слышат о ДНК, они обычно думают об образцах волос или слюне».

Так что будьте осторожны, посещая туалеты в чужих домах!Вор воспользовался туалетом жертвы и не смыл за собой – так его поймали по ДНК

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Ограбить дом, а потом бессовестно воспользоваться туалетом и не смыть за собой – это не только дурной тон и плохое воспитание, это еще и глупо! В октябре прошлого...

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