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Вор воспользовался туалетом жертвы и не смыл за собой – так его поймали по ДНК
10.08.2017 21:48 — Калейдоскоп | Flytothesky
Ограбить дом, а потом бессовестно воспользоваться туалетом и не смыть за собой – это не только дурной тон и плохое воспитание, это еще и глупо!
В октябре прошлого года в полицию
Итак, криминалисты взяли образец (так что не жалуйтесь на свою работу – у кого-то она и погрязнее) и отправили его на анализ.
Десять месяцев спустя было обнаружено совпадение, а грабитель идентифицирован! Это был некто 42- летний Эндрю Дэвид Дженсен, которого в результате арестовали 28 июля.
Том Ломан признался, что это первый в его практике случай, когда доказательства, собранные из туалета, привели к аресту: «Когда люди слышат о ДНК, они обычно думают об образцах волос или слюне».
Так что будьте осторожны, посещая туалеты в чужих домах!
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Ограбить дом, а потом бессовестно воспользоваться туалетом и не смыть за собой – это не только дурной тон и плохое воспитание, это еще и глупо! В октябре прошлого...
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