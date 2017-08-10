Вор воспользовался туалетом жертвы и не смыл за собой – так его поймали по ДНК

Ограбить дом, а потом бессовестно воспользоваться туалетом и не смыть за собой – это не только дурной тон и плохое воспитание, это еще и глупо!





В октябре прошлого года в полицию обратился владелец одного из домов в Южной Калифорнии с заявлением об ограблении. Вор не только прихватил ценные вещи, но и нагло воспользовался хозяйским туалетом, а затем еще и не смыл свою «могучую кучку». Криминалисты этим и воспользовались, а точнее они выделили ДНК преступника из его же собственных фекалий. Преступник «сделал свое дело и не смыл его», – заявил журналистам детектив округа Вентура Том Ломан.

Итак, криминалисты взяли образец (так что не жалуйтесь на свою работу – у кого-то она и погрязнее) и отправили его на анализ.

Десять месяцев спустя было обнаружено совпадение, а грабитель идентифицирован! Это был некто 42- летний Эндрю Дэвид Дженсен, которого в результате арестовали 28 июля.

Том Ломан признался, что это первый в его практике случай, когда доказательства, собранные из туалета, привели к аресту: «Когда люди слышат о ДНК, они обычно думают об образцах волос или слюне».

Так что будьте осторожны, посещая туалеты в чужих домах!

Текст: Flytothesky.ru