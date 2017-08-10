10 таинственных и необъяснимых событий, зафиксированных в истории

Наш мир полон таинственных объектов и мест. И таки есть еще некоторые исторически зафиксированные события и вещи, в которых мы не разобрались. Вот только 10 из них.

1. Девятый легион Имперской римской армии, состоявший из более 5 тысяч римских солдат и размещенный в Великобритании, с 108 г. н.э. больше никогда не упоминался в исторических документах и просто «выпал» из истории. Он постоянно находился в Британии после римского вторжения с 43 г. до н.э., но последнее упоминание о Legio IX Hispana – это надпись на камне в Йорке 108 года. По-прежнему остается загадкой, куда он вообще делся.





2. В октябре 1967 году около полуночи над гаванью Шаг в Новой Шотландии (Канада) был замечен огромный летающий объект. Он некоторое время парил, а затем «врезался» в воду со свистящим звуком. Объект не был идентифицирован, хотя два местных жителя затем упоминали о плавучем объекте в водах гавани. В течение какого-то времени местные спасатели исследовали акваторию гавани, но не обнаружили ничего.





3. 30 июля 1915 года, после того, как подводная лодка U-28 потопила британское судно «Ибериец», произошел взрыв, в котором, наряду с обломками, было замечено существо, напоминающее гигантского крокодила, быстро исчезнувшего из поля зрения. Это существо описали командир и несколько членов экипажа. Командир сообщил, что не может опознать животное, но его длина около 18 м, и у него четыре конечности, напоминающие большие перепончатые лапы, длинный, заостренный хвост и маленькая голова.





4. 21 августа 1986 года небольшое озеро Ньос в северо-западном Камеруне внезапно взорвалось, выпустив до 300 тыс. тонн углекислого газа. Облако газа двигалось со скоростью 100 км в час, затем оно спустилось вниз по двум долинам, вытеснив весь воздух и удушив людей и скот в радиусе 25 км от озера. В результате погибло 1746 человек и 3500 поголовья скота. Даже сейчас причина извержения так и не установлена.





5. В апреле 1561 года на рассвете в Нюрнберге было зафиксировано странное небесное явление. Свидетели отмечали сотни сфер, цилиндров и других странных объектов, которые хаотично перемещались в небе. Люди описывали это как воздушное сражение. За ним последовало появление большого, черного, треугольного объекта, а затем его крушение за пределами города. И по сей день явление интерпретируется как воздушная битва НЛО, хотя скептики говорят, что это было просто ложное солнце или паргелий.





6. В воскресенье, 13 июля 1980 года, возле города Киркби-ин-Эшфилд проходила ярмарка Hollinwell. В рамках мероприятия были организованы детские состязания. Шоу должно было начаться в 9 утра. Около 10:30 утра дети начали поголовно падать в обморок без какой-либо причины. Вскоре их число перевалило за сотню. У них началась рвота, головокружение, воспаление глаз и горла. Число жертв составило около 300 человек, включая взрослых и детей. Причину этого инцидента установить не удалось.





7. В августе 1994 года во время ливня на ферму Санни Барклифта в Оуквилле (штат Вашингтон) начали падать капли полупрозрачного желатиноподобного вещества размером с половину рисинки. От контакта с этими каплями вся семья фермера заболела и попала в больницу, а домашний кот умер. Капли были взяты на анализ, и в результате обнаружилось, что они содержат человеческие белые кровяные клетки, но без ядра. Теорий происхождения капель было много, но ни одна так и не доказана.





8. 20 августа 2007 года на берегу острова Джедедайа в Британской Колумбии (Канада) одна девушка нашла ботинок Adidas, подняла его и обнаружила в нем правую стопу. После исследования выяснилось, что обувь выпущена в 2003 и реализовывалась в Индии. Нога была идентифицирована как принадлежащая человеку, пропавшему без вести и страдавшего депрессией. С тех пор на побережье Салишского моря еще было найдено немало отдельных человеческих ног, но идентифицировано только пять ног от четырех человек. Загадка так и осталась загадкой.





9. В 1973 году государственный университет Огайо настроил телескоп «Большое ухо» на поиск внеземного разума. 15 августа 1977 года телескоп получил мощный узкополосный радиосигнал, длившийся 72 секунды и исходивший из созвездия Стрельца. Больше он никогда не повторялся, но породил множество гипотез о своем происхождении, включая самые разнообразные версии, но все они без адекватного объяснения.





10. Весной 1917 года трое детей пастуха-католика, жившие в португальской местности Фатима, сообщили о явлениях им Ангела и его пророчествах. В регион массово хлынули паломники. 13 октября 1917 года там собралась большая толпа. Свидетели говорили, что после дождя темные облака рассеялись, и появилось солнце в виде непрозрачного вращающегося диска. Люди утверждали, что оно «танцевало», освещая землю разноцветными лучами. Что это было, и поныне неизвестно.





Текст: Flytothesky.ru