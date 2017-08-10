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Трамп хочет ввести ЧП из-за наркотиков: первая реакция

11.08.2017 11:54 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении объявить режим чрезвычайного положения из-за активного потребления опиатов. По мнению Трампа, это это серьезная проблема, с которой страна еще никогда не сталкивались.

Опиоиды — это препараты, которые используются в медицине в качестве мощных анальгетиков и оказывают на организм человека эффект, схожий с действием опия. Использование искусственных опиатов в США увеличилось за последние 25 лет примерно втрое — до более чем 200 миллионов рецептов, выписываемых ежегодно.     Американский президент заявил, что его администрация уже "готовит бумаги" для официального объявления об эпидемии. 

Если президент США Дональд Трамп осуществит свое намерение — ввести режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией потребления опиатов, он может столкнуться с неоднозначной реакцией в обществе, заявил в интервью радио Sputnik российский политолог Евгений Бень.

"Фактически препятствовать реализации режима ЧП в отношении опиатов будут компании и корпорации, которые производят и продают эти вещества. Здесь Трамп столкнется и с недовольством в политическом истеблишменте, поскольку там есть лица, которые лоббируют интересы этих компаний и корпораций. Во всяком случае, Трамп получит еще одну головную боль наряду с теми, которые у него есть", — заявил Бень.

По мнению политолога, американскому президенту в вопросе предстоят серьезные баталии и в обществе, и в прессе. Бень подчеркнул остроту проблемы, сказал, что употребление препаратов-опиатов в США стало бичом.

"По статистическим данным, два миллиона американцев употребляют опиаты, и чаще всего они приобретают их в аптеке по рецепту", — сказал Бень.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести режим чрезвычайного положения с эпидемией употребления опиатов.

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