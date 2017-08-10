Как общество формирует у нас комплекс вины? 6 видов манипуляций

Религия, школьное образование, родители, друзья, коллеги – практически все общество и его институты насаждают нам комплекс вины, внушая чувство стыда за то, что наши слова или поступки не совпадают с чужими ожиданиями. Умение вовремя признать свою неправоту, муки совести принято считать хорошим тоном. Значит, человек внутри вас еще не до конца погряз в паутине эгоизма. Впрочем, есть у чувства вины и обратная сторона – развитие излишней самокритичности, которая провоцирует неуверенность в собственных желаниях, а также низкой самооценки, что дает человеку повод терзать себя, доводя до физического и морального истощения. Как не попасться на удочку морализаторов?





Перед вами 6 типов вины, которую нужно вовремя распознать и вычеркнуть из своей жизни.

1. Сексуальная вина

Именно религия когда-то давно наложила вето на свободное сексуальное самовыражение людей, тем самым став причиной появления тысячи фригидных извращенцев. Все естественное церковь назвала грешным, все приятное – плохим, все красивое – демоническим, вынудив людей стыдиться своей природы и физических желаний. Пора освободиться от навязанных кем-то ценностей, несовместимых с реальной жизнью, пора принять свои чувства, тело и сексуальное влечение. Вина мешает раскрепоститься, подавляет внутреннюю энергию и любовь к партнеру. Если вы не наносите физического ущерба другой стороне, если вас обоих устраивают ваши чувственные проявления, значит, они правильны, что бы ни думали окружающие.

2. Любовная вина

Чаще всего этот тип вины внушается нашим партнером, который хочет получить над нами контроль, пусть даже и неосознанно. Такие манипуляторы часто используют фразы в стиле: «Если бы ты на самом деле меня любил, ты бы дарил цветы!» Или: «Раз ты не позвонила (отказалась от секса, потанцевала с другим), значит, ты не любишь». Получается интересный тактический прием – своей обидой, гневом или молчанием партнер продавливает свою позицию и заставляет нас чувствовать себя плохими, не достойными его высочества. Виноватого легче заставить плясать под музыку, и в этом кроется подвох.

3. Вина как наказание

Помните, как в детстве строгие родители наказывали нас за неправильные поступки? «Хватит разочаровывать», — говорили нам. «Ты можешь лучше!» «Позорище, стыдно смотреть в глаза соседям…» Не их вина, что они использовали чувство вины, чтобы выработать у нас приемлемое поведение, точно таким же образом с ними поступали их собственные родители – за плохие поступки наказывали. Только есть разница между тем, чтобы говорить ребенку, что он сам плохой или же совершил дурной поступок. Так вырастают закомплексованные взрослые, которые больше заботятся о производимом впечатлении, чем о собственном внутреннем мире.

4. Нормы этикета

Быть вежливым и культурным – хорошо, соблюдать правила приличия и уважительно относиться к людям в своем обществе – замечательно, если только этикет не заставляет идти против себя и своих убеждений. Обычно этой уловкой пользуются манипуляторы, которые находятся выше нас по положению. Например, учитель может легко закритиковать ученика, внушив ему чувство вины за неспособность удовлетворить требования. То же самое относится к начальнику и подчиненному. Тот, кто выше, может надавить на совесть нижестоящего, вынудить его пойти на уступки для «пользы дела» или «не подводить команду». Но быть вежливым – не значит прогибаться под мнение других.

5. Религиозная вина

Своевольная интерпретация Священного Писания позволила церкви внушить человеку понятие первородного греха и надеть на него оковы тотального несовершенства. Все, что неидеально – все плохо, как будто в мире существует реальная личность без единого изъяна. Именно создание ложной концепции совершенства помогло церковникам управлять людьми, надавливая на больные мозоли с помощью чувства вины. Но нужно понимать, именно недостатки людей и делают нас особенными, являются двигателем на пути к развитию и внутренней эволюции. Несовершенство вдохновляет расти и меняться, творить и учиться на ошибках. Тогда как чувство вины ничего, кроме саморазрушения, не вызывает.

6. Самобичевание

Наиболее деструктивным типом вины является вина, которую мы накладываем сами на себя за нарушение каких-то внутренних принципов. Под этот тип самоистязаний подпадает обман, ложь, измена, воровство и другие поступки, которые наш моральный цензор считает неприемлемыми. Чувство вины в этом случае возникает, чтобы доказать себе – мы изменились и сожалеем о содеянном. Но время не вернуть, а жить с постоянной оглядкой на прошлое вредно. Самобичевания могут привести к расстройствам сна, пищевого поведения и даже депрессии. Выход один – принять ошибку и двигаться дальше, освободившись от мучений. Какой прок от чувства вины? Куда полезнее будет сказать спасибо опыту и жить дальше, реализуя творческий потенциал.

Текст: Flytothesky.ru