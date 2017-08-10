Ученые объясняют, как негатив провоцирует онкозаболевания

Хроническое беспокойство очень предсказуемо ведет к избытку адреналина и кортизола, которые мешают выработке естественных клеток-киллеров (белых кровяных телец), являющихся основным «войском» вашего организма для борьбы с раком.





Эмоции тесно связаны с общим физическим здоровьем. Когда наш разум страдает, тело страдает вместе с ним, причем настолько, что мы даже не подозреваем . Тревога и депрессия ведут к тому, что организм устает и начинает в буквальном смысле чахнуть, а иммунная система дает заметный сбой.

Мало того, отрицательные эмоции могут навредить еще больше. Например, ученые теперь рассматривают негатив как причину злокачественных образований. Рак – это избыточное образование клеток под воздействием химических веществ, а их вокруг нас довольно много. Эта болезнь всегда была «исключительно медицинской», и с ней всегда борются с помощью лекарств и хирургических вмешательств, но теперь ученые доказывают, что рак могут «подпитывать» отрицательные эмоции. А это в свою очередь означает, что положительные эмоции могут направить нас на путь исцеления.

КАК НЕГАТИВ ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ?

Два десятилетия исследований показали, что развитие рака может быть вызвано негативными чувствами, причем чувство «непрощения» является одной из ведущих эмоций. Умение прощать действительно напрямую связано с нашим психическим и физическим здоровьем. Заживление эмоциональных ран столь же важно при лечении рака, как и заживление ран физических.

Доказательства эмоциональной вовлеченности как триггера для развития рака, так и метода его лечения привели к появлению так называемой «терапии прощения». При исследовании пациентов с этим заболеванием оказалось, что у 60 % из них есть проблемы именно с прощением, то есть это эмоциональный блок, не дающий им возможности простить тех людей, которые причинили им боль. Половина из этих пациентов имеет дело с тяжелыми случаями заболевания.

Негативные эмоции и физические недомогания действуют следующим образом: отрицательные чувства хранятся внутри, скапливаются и не выпускаются. Удержание этих запертых внутри негативных эмоций и нежелание их прорабатывать могут вызвать хроническое беспокойство у всех. Такие тревожные состояния провоцируют химические и физические изменения в организме, например, избыток адреналина. Этот «лишний» адреналин осложняет работу вашего организма в плане производства клеток, которые необходимы для борьбы с раком. Метод же облегчения и устранения тревожности состоит в том, чтобы разобраться с негативными эмоциями, провоцирующими её.

Возможность избавиться от гнева и ненависти, как результата того, что вы не умеете прощать, означает, что ваше тело больше не станет жертвой хронического беспокойства. Однако это не только онкозаболевания. Сосредоточение внимания на прощении исцеляет и эмоциональные раны, которые многие из нас несут на протяжении всей жизни.

Исследование показало, что женщины, пережившие эмоциональное насилие, а затем задействовавшие прощение в качестве формы исцеления, с меньшей вероятностью страдают от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и тревоги. Иными словами, прощение может быть также и способом помочь людям справиться со всеми видами болезней как психических, так и физических. Этот процесс начинается с самопринятия, которое позволяет вам освободить весь этот сдерживаемый гнев по отношению к тем, кто причинил вам боль в прошлом.

Как только вы сможете сосредоточиться на себе, вы больше не будете мощно цепляться за негативные эмоции. Хотя учиться прощать – это процесс не из лёгких! Однако, несмотря на трудности, это значит, что вы станете более здоровым и счастливым. Прощение нужно в первую очередь для вас, а не для другого человека.

Прощение – это возможность избавиться от негатива внутри вас, а его наличие действительно может привести вас к болезни, если его не побороть и не заменить эмоциями положительными.

Текст: Flytothesky.ru