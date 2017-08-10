Знаки зодиака: ваш эмоциональный багаж и как вы им распоряжаетесь

Вы не можете оставить свой эмоциональный багаж у консьержа и забрать его позже. Он остается с вами, потому что это часть жизни. Каждый опыт (хороший или плохой), каждый человек, каждое событие и ситуация оставили на вас печать. Эмоциональный багаж является такой же частью вашей личности, как чувство юмора или талант к музыке. Только как вы этим багажом распоряжаетесь дальше?





1. Овен

Эмоциональный багаж этого знака – это каждый раз, когда он терпел неудачу, потери и делал неправильные решения. Он живет, чтобы выигрывать, поэтому, когда он этого не делает, его это выбивает из колеи. Если у Овна не было шанса на матч-реванш, то нести с собой эту потерю он будет долго. Он хочет быть лучшим во всем, а когда этого не случается, он воспринимает это слишком личностно.

2. Телец

У Тельца слишком много обид в его эмоциональном багаже. Он «зависает», когда с ним обращаются несправедливо, по его мнению. Любое нехорошее отношение он помнит долго, и в его эмоциональном багаже присутствует негодование и горечь от ситуаций и воспоминаний о ситуациях.

3. Близнецы

Близнецы тащат за собой эмоциональный багаж нереализованных возможностей, когда они слишком боялись или слишком ленились. Они многое воспринимали несерьезно и впоследствии заплатили немалую цену за это. Этот знак тащит груз шансов, которые ему были предложены, но проигнорированы.

4. Рак

Эмоциональный багаж – это любимый багаж Рака, в нем он хранит каждого партнера, каждого любимого человека и всех тех, кто растоптал его любящее сердце. Рак помнит, что он чувствовал, когда его использовали и им играли, и это влияет на каждое его решение. Возможно, не хватит времени, чтобы залечить все раны этого знака.

5. Лев

Эмоциональный багаж Лео наполнен его неудачными «выступлениями». С точки зрения логики, он знает, что нельзя воспринимать многое персонально, и что иногда он не подходит для чего-то, но это не мешает ему чувствовать так, как будто его обманули. Если его не слышат и не видят, это досаждает ему до крайности.

6. Дева

Дева коллекционирует факты, когда её недооценивают. Хотя осознание несовершенства и сомнений в собственных способностях и талантах помогает этот знак подстегнуть. Дева втайне хочет доказать, насколько ошибаются те люди, которые не знают, что она на многое способна. Эмоциональный багаж для неё – это самый лучший стимул.

7. Весы

Эмоциональный багаж Весов включает ситуации, когда кто-то рассердился на них за что-то, что не было их ошибкой, или когда их обвиняли и наказывали за то, что они не делали. Этот знак верит в справедливость и не может относиться спокойно, когда к нему относятся не так. Он долго это помнит и очень переживает.

8. Скорпион

Он несет с собой свои обиды: много, тяжело, но упорно. Он никогда не забывает о небольшом или неправильном проступке, а месть – это то, что, безусловно, в его характере. Он не прощает и не забывает. Он верит в злобное отмщение, даже если это может занять некоторое время. Собственно, так и выглядит его эмоциональный багаж.

9. Стрелец

Его эмоциональный багаж наполнен отвратительными ситуациями, когда кто-то пытался удержать его или связать его. Стрелец не может выдержать чувство, когда он не может идти туда, куда хочет, или не делать то, что хочет. Ему не нравится, когда ему приходится ограничивать свои желания или потребности. Он жаждет жить без ограничений.

10. Козерог

Он гордится тем, что он надежный и работящий человек, и никто не может сказать, что Козерог его подвел. Этот знак слишком прямолинеен и не понимает, когда нужно импровизировать. Его эмоциональный багаж – это неудачи на работе и провалы в карьере.

11. Водолей

Этот знак тащит за собой все те ситуации, когда он был неправ и принял не те решения. Когда его эксперименты терпят неудачу, он возвращается к чертежной доске и пытается найти другой угол, чтобы сделать еще одну попытку. Он помнит именно неудачные попытки и нередко застревает в колее стандартных ошибок.

12. Рыбы

Рыбы несут не только свой собственный эмоциональный багаж, но и багаж всех других людей. Они слишком эмпатичны и потому хотят помочь всем. Когда Рыбам не удается стать опорой и поддержкой, когда что-то у них не срабатывает, то они глубоко чувствуют эту неудачу, и очень мощно её переживают. Их эмоциональный багаж – это неумение спасти всех вокруг.

Текст: Flytothesky.ru