Иностранцам разрешат жить в Беларуси без регистрации 10 дней

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Срок пребывания граждан иностранных государств на территории Беларуси без регистрации будет увеличен до десяти дней, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Виталий Наумчик.



© Sputnik / Александр Шурмелев Регистрация иностранцев: не понял, не знал и заплатил штраф

По его словам, проект закона о внесении изменений и дополнений в закон о правовом положении иностранных граждан уже подготовлен.

Сейчас граждане иностранных государств, за исключением гостей из России, Литвы, Латвии, Украины и Казахстана, должны в течение пяти суток зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту фактического пребывания. В эти пять суток не входят воскресенье, а также государственный праздники. Граждане России могут находиться на территории Беларуси без регистрации 90 дней, приезжие из Литвы, Латвии, Украины и Казахстана – 30 суток.

Если иностранные гости останавливаются в гостиницах, санаториях или агроусадьбах, то их регистрацией занимается принимающая сторона. Если туристы приехали в гости к частным лицам, то иностранец должен сам прийти в отдел по гражданству и миграции, заплатить пошлину и зарегистрироваться.

Подробно об этой процедуре и штрафах, которые грозят не зарегистрировавшимся иностранцам>>

В ходе общения с журналистами в пятницу Наумчик также рассказал о планах увеличить срок действия разрешений на временное проживание для инвесторов. В настоящее время разрешение выдается на год, после внесения изменений этот срок может быть увеличен до двух лет.

Данные изменения, по словам представителя Департамента по гражданству и миграции МВД, могут вступить в законную силу ориентировочно в декабре 2018-го – январе 2019 года.