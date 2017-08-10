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Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

11.08.2017 16:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Согласитесь, многие пиксельные фотографии выглядят раздражающе. А вот тайваньский художник Хсу Тун Хан удачно использует пиксели в своей последней серии потрясающих деревянных скульптур.

Вырезая тонкие детали-блоки, которые отделены от самой скульптуры, Хан умело создает необычную, но оригинальную иллюзию пикселизации в трехмерной форме. Он мастерски применяет эту технику к своим творениям, изображающим дайвера под водой. Деревянные «пиксели», по-видимому, символизируют воду, в которую погружается человек.

Хан публикует фото своих резных скульптур на Flickr с 2006 года, и он удивительным образом смешивает традиционные стили резьбы по дереву с современными элементами искусства.

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Текст: Flytothesky.ruЭти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

 
 
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Согласитесь, многие пиксельные фотографии выглядят раздражающе. А вот тайваньский художник Хсу Тун Хан удачно использует пиксели в своей последней серии...

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