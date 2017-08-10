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Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева
11.08.2017 16:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Согласитесь, многие пиксельные фотографии выглядят раздражающе. А вот тайваньский художник
Вырезая тонкие детали-блоки, которые отделены от самой скульптуры, Хан умело создает необычную, но оригинальную иллюзию пикселизации в трехмерной форме. Он мастерски применяет эту технику к своим творениям, изображающим дайвера под водой. Деревянные «пиксели», по-видимому, символизируют воду, в которую погружается человек.
Хан публикует фото своих резных скульптур на Flickr с 2006 года, и он удивительным образом смешивает традиционные стили резьбы по дереву с современными элементами искусства.
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Согласитесь, многие пиксельные фотографии выглядят раздражающе. А вот тайваньский художник Хсу Тун Хан удачно использует пиксели в своей последней серии...
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