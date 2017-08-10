Эти пиксельные скульптуры на самом деле сделаны из дерева

Согласитесь, многие пиксельные фотографии выглядят раздражающе. А вот тайваньский художник Хсу Тун Хан удачно использует пиксели в своей последней серии потрясающих деревянных скульптур.

Вырезая тонкие детали-блоки, которые отделены от самой скульптуры, Хан умело создает необычную, но оригинальную иллюзию пикселизации в трехмерной форме. Он мастерски применяет эту технику к своим творениям, изображающим дайвера под водой. Деревянные «пиксели», по-видимому, символизируют воду, в которую погружается человек.

Хан публикует фото своих резных скульптур на Flickr с 2006 года, и он удивительным образом смешивает традиционные стили резьбы по дереву с современными элементами искусства.



















































Текст: Flytothesky.ru