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Всего 2% людей могут пройти этот тест на нестандартность мышления
11.08.2017 15:44 — Калейдоскоп | Flytothesky
Что вы подразумеваете под нестандартностью мышления? Способность к выдумке, богатое воображение или талант? А может гениальный математический склад ума и умение рационально мыслить? Вот мы и проверим!
Мы подготовили для вас не просто тест. Это невероятно простой тест, результатам которого вы будете искренне удивлены. Мы вас не обманываем, проверьте сами.
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Что вы подразумеваете под нестандартностью мышления? Способность к выдумке, богатое воображение или талант? А может гениальный математический склад ума и умение...
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