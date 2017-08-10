Всего 2% людей могут пройти этот тест на нестандартность мышления

Что вы подразумеваете под нестандартностью мышления? Способность к выдумке, богатое воображение или талант? А может гениальный математический склад ума и умение рационально мыслить? Вот мы и проверим!

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