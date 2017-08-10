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Тест: Мы определим ваш характер по почерку

11.08.2017 15:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если у вас в руках оказался листок бумаги, где незнакомый вам человек делал какие-то пометки на несколько строчек, — можете быть уверены, что вы уже знаете некоторые точные факты об этом человеке. Ведь почерк и подпись могут рассказать о нас больше, чем наша внешность. Конечно, когда мы подписываем для друзей открытки, — мы пытаемся сделать это красиво, поэтому контролируем движение ручки и своей руки. Но когда мы пишем быстро, мы делаем это машинально, и в этом случае по написанному действительно можно понять, что у нас в голове, и разгадать тайны характера.

Пройдите тест, и мы узнаем вас по почерку!Тест: Мы определим ваш характер по почерку

 
 
 
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Если у вас в руках оказался листок бумаги, где незнакомый вам человек делал какие-то пометки на несколько строчек, — можете быть уверены, что вы уже знаете...

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