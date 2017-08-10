Что вызывает онемение и покалывание в конечностях (и как от этого избавиться)

Вы когда-нибудь сидели некоторое время скрестив ноги, а затем, когда вы встаете, одна из ног словно «заснула»? Это состояние называется «парестезия» и ощущается как покалывание или онемение какой-то части тела. Чувствительность в пораженной области обычно снижается. Наиболее распространенным типом парестезии является «временная парестезия», и она длится от нескольких секунд до нескольких минут.





Ощущение это может быть вызвано массой причин, в основном связанных с состоянием здоровья, но в целом это состояние относительно безвредно. Волноваться нужно тогда, когда парестезия становится хронической.

1. Ощущение онемения

Иногда мы это описываем как «ногу (руку) отлежал» и ощущаем, как будто конечность покалывают иглами. Причиной является длительное давление на нервы, которые и «отключают» чувствительность. Такая парестезия снижается и проходит после исчезновения давления: например, вы распрямляете руку или ногу, меняете неудобную позу. К пораженной области постепенно начинает возвращаться чувствительность.

2. Панические атаки

Когда у вас случается паническая атака, тело скорее всего не получает достаточного количества кислорода, так как вы учащенно дышите. Следовательно, ваш мозг тоже не получает кислород в нужном объеме, чтобы ваша нервная система работала правильно. Это и может привести к тому, что конечности будут медленно терять чувствительность и неметь. Это временно, и как только паническая атака пройдет, и вы сможете нормально дышать, все нормализуется. С паническими атаками можно бороться, научившись справляться с проблемными ситуациями. Также помогут и дыхательные упражнения.

3. Обезвоживание

Когда организм не получает достаточного количества воды, корректно он работать не будет. Обезвоживание может вызвать всевозможные неприятные побочные эффекты, и одним из них является именно парестезия. Если вы испытываете временную парестезию, однако нервы в пораженной области не были пережаты, обратите внимание на то, сколько воды вы пьете.

4. Боль от резкого движения

Наверняка такое бывало и с вами: вы слишком быстро повернули голову, и шею прострелила острая боль. Эта боль появляется тогда, когда вы резко ускоряете и замедляете движение – мышцы разгоняются и тормозят на высокой скорости и в результате сначала прострел боли, а потом появляется парестезия на несколько минут. Не забывайте, что такие резкие движения могут быть травмоопасными.

5. Дефицит питательных веществ

Наши тела настолько здоровы, насколько мы их правильно кормим. Парестезия может быть вызвана нехваткой определенных питательных веществ. Более здоровый рацион питания значительно снизит риск появления и проявления парестезии, однако можно делать и её профилактику в виде витаминных пищевых добавок.

Итак, временная парестезия может быть относительно безвредной, если её не усугублять. А вот хроническая парестезия должна вас насторожить. Если вы испытываете симптомы онемения и покалывания в конечностях или других частях тела в течение длительных периодов времени, отправляйтесь к своему врачу, чтобы убедиться, что у вас нет нарушений и повреждений головного или спинного мозга, соединительных тканей или же аутоиммунного заболевания.

Текст: Flytothesky.ru