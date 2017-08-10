Чем может удивить художественная фотография? Казалось бы, в ней нет ничего особенного. Однако ценители фотоискусства могут с вами поспорить, ведь фотография так же, как и литературное произведение рассказывает некую историю, которая не ограничивается рамками снимка. Прелесть талантливой фотографии в том, что мы можем бесконечно долго осмысливать путь, на который нас направил автор.

Поэтому, придерживаясь традиционной рубрики, представляем вам 20 лучших фотографий недели. Наслаждайтесь!

1. Меланхолия осени. Фотограф Patrice Thomas

2. Цветочная мечтательность. Фотограф Lisa Holloway

3. Глаза в глаза. Фотограф Jon Albert

4. Усталость и закат. Фотограф Iza Łysoń

5. Момент на взмахе крыльев. Фотограф Stefano Ronchi

6. Лесная дорога в лучах солнца. Фотограф Jake Pause

7. С высоты птичьего полёта. Фотограф Jambo

8. Под звёздным дождём. Фотограф Sergi Luque Arribas

9. Радужный закат. Фотограф Παναγιώτης Παναγιωτίδης

10. С вершин Манхэттена. Фотограф Fabrizio C.

11. Дорога в закат. Фотограф 郑东健i

12. Солнце, уходящее в воду. Фотограф Berati Tunç

13. Ожидание у воды. Фотограф CJ

14. Волны, бьющиеся о маяк. Фотограф Lujó Semeyes

15. Потерянные. Фотограф Bojan Bilas

16. Свет в конце пути. Фотограф Marek Kiedrowski

17. Скорость мгновения. Фотограф Jules Plus

18. Одиночество маяка. Фотограф Andrea Ceroni

19. Человек, находящийся «между». Фотограф Reinier Snijders

20. Птицы, улетающие в закат. Фотограф David Fischer

Текст: Flytothesky.ru

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