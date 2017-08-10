|
20 лучших фотографий недели
11.08.2017 14:30 — Калейдоскоп | Flytothesky
Чем может удивить художественная фотография? Казалось бы, в ней нет ничего особенного. Однако ценители фотоискусства могут с вами поспорить, ведь фотография так же, как и литературное произведение рассказывает некую историю, которая не ограничивается рамками снимка. Прелесть талантливой фотографии в том, что мы можем бесконечно долго осмысливать путь, на который нас направил автор.
1. Меланхолия осени. Фотограф
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии