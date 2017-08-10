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Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

11.08.2017 17:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Одна мама из Лондона недавно кормила грудью своего годовалого сына в Музее Виктории и Альберта, и вдруг один из сотрудников попросил ее «прикрыться». Да, на дворе 2017 год, но такое все же случается.

Женщина под ником Vaguechera в Twitter была несколько озадачена. В конце концов, грудное вскармливание является естественным человеческим процессом, плюс оно также защищено законом в Великобритании, и это касается даже музеев. Хуже того, что все это случилось 5 августа – прямо во время Всемирной недели грудного вскармливания.

Музей оказался если не в центре скандала, то в центре ожесточенной дискуссии, потому кормящей маме были принесены извинения сначала от его директора Тристрама Ханта, а потом от имени всего музея. Именно так сработал пост этой женщины в Twitter, у которого оказалось более 7 тысяч ретвитов.

Эту маму попросили «прикрыться», когда она кормила сына грудью в музее

Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

В самом музее, кстати, полно скульптур обнаженных женщин, поэтому мама придумала идеальный ответ

Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

Она сделала несколько фотографий с обнаженными скульптурами, чтобы показать, насколько смешно и нелогично то, что ей не разрешили там кормить грудью

Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

Она также снабдила свои фото ироничными подписями, чтобы еще больше подчеркнуть нелепость ситуации

Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

Извините меня, мадам, вы не могли бы накрыть этой маской свою грудь во время кормления?

Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

— Я выгоню тебя из этого музея, потому что твоя грудь обнажена.
— Но я сделана из мрамора!
— Ой, прости, тогда все в порядке.

Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

Все эти обнаженные груди лишают людей всяческого аппетита

Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

С другой стороны, я провела прекрасный день в музее, изучая изображения женских грудей с древних времен. Прекрасные воспоминания.

Ретвитов её поста было настолько много, что музею ничего не оставалось делать, как публично извиниться

Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

Я приношу свои извинения. Наша политика прозрачна: женщины могут кормить грудью детей, где им хочется, где им удобно, и где их не будут беспокоить.

Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

Нам очень жаль, что произошел такой инцидент. Женщины всегда могут спокойно кормить грудью детей в музее. Кроме того, у нас есть специально отведенные для этого места для тех, кто хочет уединения и спокойствия.

Поскольку грудное вскармливание законодательно защищено в Великобритании и других странах, многие пользователи тоже поддержали женщину в её праве.

Хотя, как и следовало ожидать, были и комментаторы-оппоненты, не одобряющие грудное вскармливание в публичных местах. В конце концов, эта тема давно является предметов многих холиваров в сети.Работники музея попросили мать прикрыться, когда она кормила ребенка, но она придумала идеальный ответ

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Одна мама из Лондона недавно кормила грудью своего годовалого сына в Музее Виктории и Альберта, и вдруг один из сотрудников попросил ее «прикрыться». Да, на дворе...

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