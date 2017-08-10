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Безнаказанное преступление: вопрос на сообразительность

11.08.2017 17:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Некоторые задачки и головоломки разгадываются очень просто и быстро, ведь человека может посетить внезапное озарение, которое подскажет ему решение. Иногда это полезнее, чем долгие размышления над вопросом, ответ на который лежит на поверхности.

Сегодняшняя головоломка не похожа на обычные задачки на внимательность и способности сыщика. Она состоит всего лишь из одного вопроса. Посмотрим, как работает ваше озарение.Безнаказанное преступление: вопрос на сообразительность

 
 
 
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Некоторые задачки и головоломки разгадываются очень просто и быстро, ведь человека может посетить внезапное озарение, которое подскажет ему решение. Иногда это...

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