Жизнь на автопилоте. Как понять, чего я хочу?

Иногда проще совсем не думать о том, чего нам хочется, чем нести ответственность за желания души, которые выполнять некогда! Работа, любимый сериал, детей накормить, с женой поссориться – а там и новый день, в котором совсем необязательно рассуждать о высоких целях. Ты вроде бы существуешь, суетишься, куда-то движешься, порой получаешь приятные сюрпризы, но абсолютного понимания, зачем ты нужен и ради чего родился, нет. Жизнь идет по накатанной, будто поставил тело на автопилот. Но, может, пришла пора перевести рычаг управления в ручной режим?





С одной стороны, такая перспектива чертовки пугает. Перейти из амебного состояния в осознанное – огромная ответственность, нужно быть готовым к эмоциональным передрягам, к последствиям принимаемых решений, уметь гибко реагировать на жизненные метаморфозы. Если ты сам за все отвечаешь, тебе и расхлебывать, больше не сможешь корчить из себя невинного агнца, которого жизнь так несправедливо кусает за бочок. С другой стороны, ты впервые сможешь сам выбрать направление жизни, которое тебе интересно, собственноручно вылепить из себя маленькое произведение искусства, став реализованным и счастливым.

И тут и приходит этот мучительный вопрос: а куда вообще я хочу двигаться, как понять свои желания, которые так усиленно игнорировал столько лет? Оказывается, ты так долго прятал и обесценивал свои потребности, что совсем потерял себя.

Эмоции как подсказка

Найти истинное желание трудно, слишком долго психика бомбардировала душу набором психологических защит: вытесняла стресс и внутреннюю тревогу, рационализировала неприятную реальность, проецировала на других внутренние комплексы, отрицала значимость внешних событий. Было проще заесть бездействие тортиком, залечить обиду преимуществами рабской жизни. Но если ум обмануть можно, то сердце вряд ли! И этим и предлагаем воспользоваться.

Нет смысла сидеть с листом бумаги в руках и на уровне логики докапываться до желаний, подсознание говорит с нами посредством чувств. Прислушиваться нужно не к голосу рассудка, но к своим эмоциям. Только тогда удастся услышать то, чего хочется получить от жизни по-настоящему.

Упражнение на определение внутренних желаний

Заранее предупреждаем, для его выполнения придется заручиться поддержкой извне – найти человека, который согласится уделить вам время и выслушать душевные терзания. Это может быть друг, брат, любовник, напарник по теннису, главное, чтобы он обладал огромным терпением и мог слушать, не прибегая к советам или нравоучениям.

Составьте список основных своих потребностей – отношения, семья, работа, отдых, финансы, карьера, общение, безопасность, здоровье, саморазвитие – и начните рассказывать оппоненту, насколько ваши желания из списка удовлетворены. Чего вам хватает по горло, а в чем вы боитесь сознаться даже себе?

Сначала будет трудно и как-то глупо, но потом вы разговоритесь и станете более откровенным. Предупреждаем, ориентироваться нужно не на слова, но на эмоции, которые испытываете в данный момент. Какие они? Вам хорошо и приятно, вы удовлетворены или, может, раздражены, разочарованы, испытываете стыд и тревогу? Отмечайте моменты, в которых проявляются негативные эмоции. Они и станут подсказкой, что в этом направлении нужно что-то менять. Постарайтесь избегать слов в стиле «не знаю», «ничего не нужно», «все достало». Уточняйте, что именно не устраивает, что именно хотелось бы изменить, получить, сделать. Пусть ответы будут глупыми, важно выдавить из подсознания хоть какую-то реакцию.

Когда эмоции хорошие или ровные – потребность удовлетворена. Если чувствуете камень внутри, подсознательную тревогу или обиду, покопайтесь в них более глубоко. Но не требуйте от себя слишком многого. Вы 40 лет подавляли желания, с чего бы им открыться так легко? Помните, в мире нет ничего идеального, даже работая над ошибками, вы не сможете гарантировать себе совершенную жизнь. Будут трудности, стрессы, разочарования, но будут и подарки, которые заставят посмотреть на мир по-новому. Главное, быть на связи со своей головой и телом, не потерять вкус жизни!

Текст: Flytothesky.ru