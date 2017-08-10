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Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

11.08.2017 16:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Маринка Массеус, голландский фотограф, удостоенный многих наград, создала серию фотографий «Под одним солнцем», чтобы привлечь внимание к ужасной ситуации, в которой находятся люди с альбинизмом в Танзании. Ее цель – показать красоту этих людей и призвать общество к их принятию.

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

В Танзании человек-альбинос считается проклятым. Убийство такого человека якобы приносит удачу, а за голову ребенка-альбиноса даже есть определенная цена. Страхи и суеверия, связанные с альбинизмом, глубоко укоренились в танзанийском обществе. Столь глубоко, что многим женщинам, у которых рождается такой малыш, настоятельно советуют убить новорожденного. Если женщина откажется, то и она, и ребенок станут изгоями.

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

Многим детям-альбиносам отказано в основных правах человека. Их презирают, и им внушают, что они прокляты, и что само их существование – это одно сплошное зло. Они живут в постоянном страхе перед насилием и нападениями.

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

Из-за массовых убийств многие дети с альбинизмом живут в специальных лагерях. Отвергнутые и оторванные от своих семей, они живут отдельно от общества, чтобы быть в безопасности. С ними нередко плохо обращаются и постоянно стыдят и ругают.

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

Помимо суеверий, альбиносы в Танзании сталкиваются и с другой угрозой. Их кожа и глаза не имеют пигментации, а это означает, что они беззащитны перед суровым африканским солнцем. Это приводит к ежедневным серьезным ожогам, которые со временем превращаются в коричневые пятна (обычно на лице) и приводят к развитию рака кожи.

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

Специальные организации прилагают все усилия, чтобы доставлять в Африку людям-альбиносам солнцезащитный крем – это такие организации, как «Under the Same Sun» (Канада), «Stichting Afrikaanse Albino» и «Stichting Inside the same» (Нидерланды).

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

Эти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

Текст: Flytothesky.ruЭти фото показывают красоту детей-альбиносов, но в Танзании им жить небезопасно

 
 
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Маринка Массеус, голландский фотограф, удостоенный многих наград, создала серию фотографий «Под одним солнцем», чтобы привлечь внимание к ужасной ситуации, в...

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