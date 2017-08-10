12 вещей, которые вы никогда не должны покупать в магазине типа «Все за 1 доллар»

Магазины дешевых вещей – это отличная возможность купить неплохую одежду и дополнительные аксессуары существенно ниже цен в розницу. Однако при покупке таких товаров важно включить здравый смысл. Как правило, любой предмет, который вы можете почистить или помыть – приобретение безопасное, но это относится далеко не ко всем вещам. Чего же следует избегать и не поддаваться соблазну дешевизны?

1. Вещи для детской безопасности





Здесь лучше быть максимально бдительным. Если вы подумываете о приобретении коляски, люльки, кроватки или автокресла, досконально проверьте эти товары на предмет повреждений, поскольку, в отличие от одежды, изъяны на них не всегда видны. Кроме того, стандарты безопасности часто меняются, а прошлое предмета порой невозможно узнать. Стоит ли так рисковать?

2. Шлемы





Как и автокресла, защитные велосипедные и мотоциклетные шлемы производятся для того, чтобы выдержать только одну аварию или падение одно воздействие. Опять же в магазине дешевых вещей историю шлемы вы не проследите. А еще шлемы, как и головные уборы, могут быть источниками вшей и других инфекций.

3. Электроприборы





Конечно, дешевую электронику необходимо тщательно проверить в магазине, ведь такие приборы могут быть неисправными и устаревшими, поэтому лучше всего убедиться, что они действительно надежно работают, прежде чем тратить на них деньги.

4. Мягкие игрушки





Дети очень любят с ними обниматься и спать. Однако такие игрушки могут быть рассадниками клопов, плесени, бактерий, быть аллергенными или просто неприятно пахнуть. Конечно, игрушку можно почистить или постирать, но это не всегда дает стопроцентную гарантию.

5. Все, что смотрится поврежденным или испачканным





В магазинах дешевых вещей гораздо больше вероятность встретить испорченную или испачканную вещь. Тщательно проверяйте все, что вы собираетесь покупать, чтобы удостовериться, что товар хорошо пахнет, не имеет пятен и вообще находится в отличном состоянии.

6. Нижнее белье





Каким бы новым не выглядело нижнее белье в таком магазине, воздержитесь от столь рискованной покупки интимной вещи. Тот же самое касается плавок и купальников.

7. Одежда и обувь для дождя





Водонепроницаемый материал достаточно быстро изнашивается и теряет качество. Водонепроницаемые куртки и резиновые сапоги не рассчитаны на долгие годы использования. Следовательно, нет смысла покупать хоть и дешевые, но все же не особо качественные вещи.

8. Постельное белье





Покупка постельных принадлежностей в дешевом магазине – это лотерея. Простыни, одеяла, полотенца, наволочки могут быть заражены клопами и другими микробами. Хотя вы можете отстирать их в горячей воде, этого не всегда достаточно, чтобы основательно обеззаразить вещи.

9. Матрасы





Хотя матрасы редко продаются в большинстве дешевых магазинов, все равно не нужно рисковать клопами и другими микробами. Не поскупитесь и купите качественный матрас – и вы будете спокойны.

10. Мягкая мебель





Если вы не можете её тщательно почистить, не покупайте её. Мебель с таинственным прошлым имеет те же риски, что и матрасы. Мебель может таить в себе клещей, клопов, плесень и других опасных существ.

11. Обувь





На новой обуви экономить противопоказано. Конечно, может возникнуть соблазн приобрести винтажные дизайнерские туфли задешево, но это того не стоит. Подумайте об опасностях грибка и других кожных заболеваниях.

12. Головные уборы





Шляпы, шапки и береты из дешевых магазинов запросто могут быть носителями вредных инфекций и аллергенов, не говоря уж о вшах. В случае, если вы попытаетесь можно дезинфицировать шляпу, вы рискуете её попросту испортить или повредить. Лучше инвестируйте в новую, но подороже и понадежнее.

Текст: Flytothesky.ru