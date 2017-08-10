Изречения знаменитых кутюрье, которые заставят женщин поверить в свою красоту





Знаменитые всему миру модельеры, дизайнеры и кутюрье задали не только моду и стиль, но и основали свою собственную философию того, какой должна быть женщина. Эти законодатели моды захватили власть над представителями слабого пола благодаря не только своим модным шедеврам, но и известным изречениям, которые, наверняка, не раз слышала каждая женщина. Ведь, создавая моду для женщин, невозможно не знать их психологию.

«Не бывает некрасивых женщин», — однажды сказала Коко Шанель, в чём была абсолютно права.