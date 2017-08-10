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Изречения знаменитых кутюрье, которые заставят женщин поверить в свою красоту
11.08.2017 19:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знаменитые всему миру модельеры, дизайнеры и кутюрье задали не только моду и стиль, но и основали свою собственную философию того, какой должна быть женщина. Эти законодатели моды захватили власть над представителями слабого пола благодаря не только своим модным шедеврам, но и известным изречениям, которые, наверняка, не раз слышала каждая женщина. Ведь, создавая моду для женщин, невозможно не знать их психологию.
«Не бывает некрасивых женщин», — однажды сказала Коко Шанель, в чём была абсолютно права.
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Знаменитые всему миру модельеры, дизайнеры и кутюрье задали не только моду и стиль, но и основали свою собственную философию того, какой должна быть женщина. Эти...
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