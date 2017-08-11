Где искать выход, если отношения на грани нервного срыва?

Первый сигнал тревоги – ощущение, что что-то идет не так. Ты чувствуешь это всей кожей, подсознание кричит: «Спасайся! Это не тот человек, не те отношения, ты идешь не в ту сторону». Но мозг не может прямо указать пальцем на проблему, оттого начинает казаться, что ты просто себя накручиваешь. Подумаешь, тревога не дает расслабиться и точит тело изнутри, какая разница! Не сходи с ума, дорогуша, парень отличный, тебе повезло, хватит носиться со своими чувствами…





Дальше больше – улавливая твою внутреннюю неуверенность, партнер начинает выставлять идиоткой тебя и отмахиваться, мол, все ты выдумываешь. Это твои чувства неправильно чувствуют, это твои нервы какие-то расшатанные, сама ты капризная и балованная, все у вас хорошо. И ты веришь ему, но как-то неубедительно, не до конца. А он повторяет: «Не закатывай очередную истерику, я устал». Или: «Хватит быть такой дурой, не неси чепухи…» И ты пытаешься сдерживать себя, хотя чувствуешь где-то подвох, что он обманывает тебя, пользуется твоей наивностью. Может, страшно не просто так?

Третий прокол случается, когда мужчина начинает перебрасывать ответственность за ваши проблемы на тебя, критикуя твою личность: «Нельзя быть такой эгоисткой, хватит все на свете просчитывать!» «Ты слишком ленивая (красивая, свободолюбивая, общительная, ревнивая)». Он внушает, что именно ты виновата в его неприятностях, что это из-за тебя он так злится, пьет, саботирует работу или ходит по женщинам. Получается, ты сама виновата, что он ведет себя как подлец. И в какой-то момент ты начинаешь в это верить, теряя прежние ориентиры, саму себя и собственное самоуважение. Ты думаешь, что он прав, разрешая и дальше себя использовать. Но долго так длиться не может, в какой-то момент твоя психика сходит с ума.

А может, ты все правильно чувствуешь?

Пытаясь уличить партнера в обмане или неверности, пытаясь отыскать причину своей тревоги, чтобы оправдать переживания, ты заведомо играешь не в свою пользу. Вместо того чтобы вовремя нажать на тормоза и выбежать из горящей машины пока здорова и цела, ты продолжаешь погружаться в нездоровую ситуацию, убеждать себя, что тревога и стресс – твоя естественная среда, а сама ты от рождения ненормальная. Но почему? Может, с тобой как раз все в порядке, а вот окружение совсем ку-ку? Может, ты правильно понимаешь интуитивные сигналы, но тебя просто хотят надуть? Почему ты легко веришь кому-то, но не себе?

Из опасной для здоровья ситуации нужно вовремя делать ноги. Не искать советчиков-доброжелателей, не насиловать чувства, пытаясь что-то там себе доказать, не жалеть окружающих, которые о тебе совсем не заботятся. Либо ты продолжаешь погружаться на дно, либо посылаешь всех в теплые дали и возвращаешь себе право самой строить свою жизнь. Не разрешай никому указывать тебе, как думать или чувствовать, ты должна искать опору прежде всего в себе. Дай телу возможность отдохнуть от излишнего шума, чтобы выровнять искаженную психику и увидеть реальность такой, какой она есть, без иллюзий и ожиданий.

Уходи от источника тревоги сразу, не позволяй окружающим подавлять твое «я», ломать ценности и сбивать радары чувств. Ты – самое главное, что у тебя есть. Помни об этом.

Текст: Flytothesky.ru