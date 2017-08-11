Как «глупый» мальчишка одурачил «умного» парикмахера





Как-то утром соседский мальчишка забежал в парикмахерскую, чтобы поздороваться с её владельцем. Владелец в это время стриг клиента и прошептал ему на ухо: «Это самый тупой ребенок в нашем районе, если не во всем мире. Живет в соседнем доме. Смотрите, сейчас я вам это докажу».

Парикмахер протягивает мальчику две ладони: на одной долларовая купюра, а на другой – два четвертака: «Что ты выберешь сегодня, малыш?»

Мальчик забирает два четвертака и уходит.

«Что я вам говорил? – довольно улыбается парикмахер развеселившемуся клиенту. – Абсолютно тупой ребенок! Дети в его возрасте уже давно знают азы математики».

Когда клиент ушел, владелец парикмахерской выглянул на улицу и увидел этого соседского мальчика, который выходил из продовольственного магазина с рожком мороженого.

«Слушай парень! Могу я задать вопрос? Почему ты постоянно берешь два четвертака вместо долларовой купюры? Ты что вообще не понимаешь разницы?»

Мальчик аппетитно откусил большой кусок мороженого, проглотил его, довольно прищурился и ответил: «Потому что в тот день, когда я возьму доллар, вы прекратите эту игру, и я больше не смогу постоянно покупать себе мороженое на халяву!»

Текст: Flytothesky.ru