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Как «глупый» мальчишка одурачил «умного» парикмахера
12.08.2017 13:53 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как-то утром соседский мальчишка забежал в парикмахерскую, чтобы поздороваться с её владельцем. Владелец в это время стриг клиента и прошептал ему на ухо: «Это самый тупой ребенок в нашем районе, если не во всем мире. Живет в соседнем доме. Смотрите, сейчас я вам это докажу».
Парикмахер протягивает мальчику две ладони: на одной долларовая купюра, а на другой – два четвертака: «Что ты выберешь сегодня, малыш?»
Мальчик забирает два четвертака и уходит.
«Что я вам говорил? – довольно улыбается парикмахер развеселившемуся клиенту. – Абсолютно тупой ребенок! Дети в его возрасте уже давно знают азы математики».
Когда клиент ушел, владелец парикмахерской выглянул на улицу и увидел этого соседского мальчика, который выходил из продовольственного магазина с рожком мороженого.
«Слушай парень! Могу я задать вопрос? Почему ты постоянно берешь два четвертака вместо долларовой купюры? Ты что вообще не понимаешь разницы?»
Мальчик аппетитно откусил большой кусок мороженого, проглотил его, довольно прищурился и ответил: «Потому что в тот день, когда я возьму доллар, вы прекратите эту игру, и я больше не смогу постоянно покупать себе мороженое на халяву!»
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Как-то утром соседский мальчишка забежал в парикмахерскую, чтобы поздороваться с её владельцем. Владелец в это время стриг клиента и прошептал ему на ухо: «Это...
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