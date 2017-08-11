Эти 5 контрактов вам стоит подписать с вашим партнером, чтобы построить доверительные отношения

Люди парадоксальные существа! Они ищут свободы, но становятся зависимыми от своих пристрастий. Говорят, что чужому мнению нет места в их жизни, а потом следуют глупым советам, которые разрушают их судьбы. Кричат, что не верят в любовь, но продолжают искать ее глазами. Как не упустить личное счастье, построив крепкую семью всем на зависть?

Мы расскажем о пяти базовых любовных контрактах с партнером, которые помогут выстроить доверительные отношения в паре, уточнить ожидания, распределить ответственность и сохранить чувства на долгие годы. 5 контрактов с партнером, которые помогут пережить даже трудные времена…





1. Контракт заботы

Первый пункт, который необходимо прописать в отношениях, – это обязательство оберегать друг друга от стрессовых ситуаций и душевных тревог, вызванных наплевательским поведением. Партнеры письменно обязуются не причинять излишних неприятностей друг другу, обеспечивать надежный тыл и поддержку, заботиться и информировать на свой счет. Муж и жена не должны заставлять друг друга краснеть за свое поведение, давить на слабые места, заставлять другого ревновать или переживать муки неопределенности. Они также обязуются сдерживать необоснованный гнев и желания, которые могут навредить их паре. Цель контракта – сберечь чувства своего партнера, а не действовать ему в ущерб.

2. Контракт партнерства

Чтобы создать действительно крепкую ячейку общества, дайте слово друг другу не отказываться от принятых ранее обязательств в отношениях, не отлынивать от обещаний. Измена – это открытое пренебрежение к чувствам партнера, нежелание оберегать целостность семьи. Шантаж и угрозы разрыва («либо я, либо твои друзья!», «я уйду, если ты не сменишь свою работу») – тоже относятся к невыполнению контракта. Обговорите все нюансы своего партнерства до того, как решите стать семьей. Какие роли будете исполнять? Быт, уход за детьми, болезни – что делать в этом случае? Кто в вашей семье зарабатывает, а кто обеспечивает комфорт? Устраните все перекосы, нельзя перетягивать одеяло на себя или удовлетворять потребности партнера в ущерб собственным желаниям. Ищите компромиссы, разделяйте ответственность, не будьте друг другу грузом.

3. Контракт открытости

Заключите соглашение с любимым человеком об открытом обсуждении разногласий в день их возникновения, если хотите избежать серьезных обид и недомолвок. Запомните, скрывать негативные чувства отныне запрещено! О том, что не устраивает, пугает или не совпадает с вашими представлениями, лучше говорить сразу и в спокойном тоне, не вводя никого в заблуждение, не умалчивая истинных чувств. Хватит играть в жертв и искать виноватых, хватит манипулировать обидами, лгать и утаивать информацию, которая впоследствии сыграет с вами злую шутку. Обсуждайте чувства сразу, так вы сможете предупредить множество поводов для ссор и уберечь партнера от разрушительного чувства вины. По крайней мере, можно будет избежать глупых поступков, которые провоцирует жажда мести за невысказанную боль.

4. Контракт удовольствий

С того дня, когда вы решили создать семью, вы приняли на себя добровольное обязательство приносить радость и удовольствие друг другу. Не нужно бояться открыто обсуждать свои предпочтения в сексе, важен любой нюанс, который сделает вас счастливыми. Говорите о своих желаниях и внимательно слушайте просьбы партнера, после чего выполняйте маленькие прихоти друг друга, даже если сами не особо в экстазе. Отношения ценны не только наличием материальной поддержки, но и подарками, которые мы дарим друг другу, эмоциональной поддержкой. Неумение делиться радостями приводит к накоплению недовольства, чревато сексуальной неудовлетворенностью, напряжением и накоплением взаимного недовольства. Старайтесь привносить в жизнь друг друга праздник, и вы никогда не испытаете потребности отдыхать друг от друга на стороне.

5. Контракт мира

Наконец, последним пунктом в договоре о доверии нужно обозначить готовность переступать личный эгоизм ради сохранения мира в отношениях. Как это выглядит? Обоим партнерам необходимо учиться развивать в себе умение уступать в споре, даже если другой никак не хочет впускать в свой мир другую точку зрения. Чаще напоминайте себе, почему вы решили быть вместе – чтобы любить или быть правыми? Иногда в совместной жизни приходится идти на компромиссы, менять привычный образ жизни, жертвовать радостями прошлого из-за возможности быть вместе. Это нормально, уходят одни возможности, а взамен открываются другие. Выбирать нужно не в пользу себя или партнера, но в пользу семьи, что поможет сохранить отношения?

Естественно, ссоры и недомолвки будут, однако это не должно помешать вам учиться на собственных ошибках, принимая во внимание индивидуальность каждого. Не бойтесь сбитого курса, умение принимать и прощать помогут удержаться на плаву. Сохранить доверие в отношениях не всегда легко, но тем ценнее награда, которую оба получают, если выбирают любовь.

Текст: Flytothesky.ru